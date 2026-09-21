Guardar una ramita de romero en un frasco: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El romero (Salvia rosmarinus) es una planta aromática y medicinal que a lo largo de la historia ha tenido muchos usos; dentro de la cocina así como medicinales. Algunas de sus características es que es de color verde, tiene hojas pequeñas y muy alargadas además de que su aromadestaca por ser fresco, intenso y un poco amaderado. Algunas mujeres incluso han decidido utilizarlo para beneficios en el pelo. Sin embargo, en el hogar tiene usos muy específicos, es por eso que a continuación te detallamos algunos de estos usos.

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¿Para qué se utiliza el romero dentro de un frasco?

Colocar una ramita de romerodentro de un frasco es ideal para aromatizar una habitación dentro del hogar. Es importante que tengas el frasco ligeramente destapado y que evites tenerlo muy cerca de la cama ya que el olor puede llegar a ser demasiado intenso. Ahora bien, si dentro de la habitación en donde colocarás este frasco hay humedad, puedes añadir un poco de arroz, esto hará que se pueda combatir además de que terminará con los malos olores.

De acuerdo con Jennifer Pressimone, aromaterapeuta clínica holística, hacer esto es una forma perfecta de sustituir difusores, los cuales necesitan energía y generan ruidos; “Es una opción sin electricidad, sin necesidad de encender ni apagar nada, y sin luces estimulantes ni zumbidos”.

El romero como elemento para atraer paz a un ambiente

Ahora bien, el romero no solo sirve para aromatizar un ambiente sino que dentro del Feng Shui, el uso de romero es excelente para eliminar energías negativas, para proteger, purificar, atraer prosperidad, claridad mental, suerte. De acuerdo con esta filosofía asiática los mejores lugares para colocar el romero dentro de la casa es cerca de la puerta de la entrada, en las ventanas, cocina y espacio de trabajo.

Además de esto, algunos estudios científicos han señalado que respirar aroma de romero es benéfico para descongestionar el área nasal, mejorar la respiración profunda y aumentar la energía en las personas.