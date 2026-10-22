Adiós al rubor en polvo: la técnica en crema que arrasa en el maquillaje profesional

El reinado del tradicional rubor en polvo ha llegado a su fin para dar paso a acabados mucho más jugosos y naturales. En la actualidad, maquilladores profesionales prefieren técnicas de maquillaje con fórmulas cremosas y líquidas, un cambio que transforma la piel para lograr ese deseado efecto luminoso que parece surgir desde el interior de las mejillas.

Esta tendencia destaca por su versatilidad para integrarse con la tez sin recargar el rostro. Aprende cómo aplicar este método para conseguir un aspecto radiante.

Ivonne Montero TRAICIONA a sus aliados en La Granja VIP y se une con Azalia por un contundente motivo (VIDEO)

¿Cuál es la técnica de maquillaje que es tendencia?

El tradicional rubor en polvo ha llegado oficialmente a su fin, dando paso a una nueva era donde la prioridad es conseguir una piel luminosa, fresca y con un aspecto natural. Durante años, las fórmulas compactas dominaron los tocadores; sin embargo, la búsqueda constante de acabados que no recarguen el rostro ha relegado estas opciones tradicionales. Hoy, las tendencias apuestan por productos en crema y líquidos, capaces de integrarse a la perfección con la tez para simular un rubor que parece surgir desde el interior de las mejillas.

Esta evolución en las rutinas de belleza no solo responde a una cuestión estética, sino también a la versatilidad que ofrecen las texturas cremosas. A diferencia del polvo, que en ocasiones puede marcar líneas de expresión o generar un efecto acartonado, las fórmulas fluidas permiten trabajar el pigmento directamente sobre la piel mediante capas sutiles y controladas. Utilizando los dedos, una esponja húmeda o una brocha de cerdas suaves, es posible difuminar los bordes con total precisión para lograr una transición impecable y un rostro rejuvenecido.

Además, esta técnica se adapta tanto a la naturalidad del día a día como a la creatividad de celebraciones especiales, facilitando la transición hacia looks más artísticos. De este modo, despedirse del polvo permite no solo modernizar el neceser, sino también redescubrir una forma flexible, hidratante y viva de realzar los rasgos faciales sin sacrificar la durabilidad ni la elegancia del acabado final.

¿Cómo preparar la piel para lograr un efecto luminoso en el maquillaje?

Para preparar la piel y lograr un acabado luminoso, comienza limpiando el rostro a profundidad. Aplica un tónico hidratante y un suero iluminador con vitamina C o ácido hialurónico. Finalmente, sella la humedad con una crema nutritiva e integra un protector solar fluido antes de comenzar con la base.