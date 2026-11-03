Rumi de Kpop Demon Hunters tiene el truco perfecto para rizar pestañas de aguacero; también lo usan las maquilladoras coreanas

El estilo de Rumi de “KPop Demons Hunters" protagonizada por Kim Eun-jae sigue inspirando conversaciones sobre maquillaje y belleza. Entre los trucos que circulan en redes sociales para conseguir pestañas levantadas destaca una técnica coreana que utiliza una varilla o palito de madera caliente. Aunque suele presentarse como un secreto para domar las pestañas rebeldes, especialistas advierten que acercar objetos calientes al ojo puede provocar lesiones.

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A través de redes sociales la protagonista muestra el procedimiento como una alternativa para mantener la curvatura durante más tiempo. La idea es aprovechar el calor para moldear las pestañas de manera parecida a las herramientas térmicas diseñadas para peinar. Sin embargo, la técnica tradicional que se emplea con un rizador, una llama y una varilla/palito de madera improvisada no debe confundirse con el uso de un rizador eléctrico.

La tendencia tiene antecedentes en tutoriales de belleza coreana que se popularizaron hace varios años. Publicaciones especializadas describieron el uso de pequeños palitos de madera calentados con fuego para lograr un rizo llamativo y mantener una pestañas de impacto.

De acuerdo con La Academia Estadounidense de Oftalmología señala que incluso el calor de los rizadores eléctricos requiere precaución ya que una temperatura excesiva o un movimiento accidental pueden afectar la piel del párpado y la superficie del ojo.

¿Cómo conseguir un efecto curvado?

Una opción más prudente es utilizar un rizador convencional limpio o elegir un rizador térmico diseñado para pestañas, con control de temperatura. También conviene evitar aplicar presión excesiva y suspender su uso si aparece irritación.

Así, el truco viral puede llamar la atención por su origen y resultado, pero no es necesario arriesgar la salud ocular para lograr una mirada al estilo K-pop.