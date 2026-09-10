Qué hacer con las cajas de verdura: 5 ideas para hacer un huerto en casa

La búsqueda de una vida más sustentable y el deseo de consumir alimentos libres de pesticidas han convertido a los huertos urbanos en una de las tendencias más populares del momento. Conoce qué hacer con las cajas de verdura o guacales para darles una segunda oportunidad.

Las cajas de madera o plástico donde se transportan las verduras conocidas popularmente como guacales o huecales poseen las dimensiones, la profundidad y la resistencia estructural perfectas para convertirse en camas de cultivo de alta productividad.

¡Checa homenaje a RBD! ¡Te encantará lo que hicieron los conductores!

5 ideas para hacer un huerto con cajas de verdura

La cama de cultivo clásica para hortalizas de hoja

Forra el interior de un guacal de madera con malla geotextil o una bolsa de plástico gruesa con agujeros de drenaje. Llénala con una mezcla de tierra y humus de lombriz; su profundidad de más de 20 centímetros es el espacio ideal para sembrar lechugas, espinacas y acelgas, las cuales crecen rápido y no requieren raíces profundas.

Torre vertical para optimizar balcones pequeños

Si tu espacio es muy reducido, no te preocupes. Apila tres cajas de verdura de plástico de forma escalonada para crear una estructura vertical. Este diseño te permite cultivar diferentes alimentos en un solo metro cuadrado, aprovechando la altura para recibir mejor la luz del sol.

Reutiliza tus cajas de verdura para hacer un huerto en casa|Pinterest

Estación móvil de hierbas aromáticas con ruedas

Pinta un cajón de madera con pintura impermeable para exteriores y atornilla cuatro ruedas pequeñas en la base inferior. Esto te permitirá mover tu mini huerto de cilantro, perejil, menta y albahaca de la cocina al patio según la temporada del año, asegurando que tus plantas siempre reciban las horas de sol necesarias.

Módulo profundo para raíces y tubérculos

Une dos cajas de verdura de madera una encima de otra retirando la base de la superior para duplicar la profundidad del contenedor, puedes cultivar zanahorias, rábanos y papas.

Así puedes reutilizar los guacales para hacer un huerto urbano|Pinterest

Jardineras colgantes perimetrales para fresas

Las fresas necesitan que sus frutos cuelguen fuera de la tierra para evitar que se pudran con la humedad. Instala ganchos de alta resistencia en los costados de un guacal de madera y cuélgalo en la pared del patio; al crecer, las guías de las fresas colgarán de manera natural por las ranuras.

