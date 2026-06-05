Cómo maquillar la nariz para que se vea más pequeña y delgada

El maquillaje es una gran herramienta para poder ocultar lo que nos hace sentir un poco insegura. En este caso te vamos a contar cómo hacer que tu nariz se vea más pequeña.

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Para que tu nariz luzca más pequeña, delgada y respingada, debes aplicar la técnica del contorno (contouring), la cual utiliza tonos oscuros para ocultar o hundir zonas y tonos claros para resaltar y dar volumen.

¿Cómo afinar la nariz con maquillaje?

A continuación, encontrarás el paso a paso exacto y los productos ideales para lograrlo.

Materiales que necesitas

Contorno oscuro: En crema o polvo. Debe ser dos tonos más oscuro que tu piel y de subtono frío (grisáceo), no naranja.

Iluminador o corrector claro: Un corrector un tono más claro que tu piel o un iluminador mate/satinado.

Brochas: Una brocha pequeña y firme para trazar líneas, y una brocha suave para difuminar.

Esponja de maquillaje: Humedecida, para suavizar los bordes.

Paso a paso para perfilar la nariz

| | <-- 1. Trazar dos líneas rectas oscuras

____|__|____ <-- 2. Aplicar corrector claro en el centro

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/ /_|__|_\ \ <-- 3. Cerrar en la punta (crear una "V" o "U")

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Dibuja dos líneas verticales: Traza dos líneas rectas y paralelas con el contorno oscuro desde el inicio de tus cejas hasta la punta de la nariz. Truco: Cuanto más juntas estén las líneas, más delgada se verá la nariz.

Cierra la punta: Une las dos líneas oscuras en la punta de la nariz formando una pequeña "V" o "U" invertida justo debajo de la punta. Esto creará un efecto visual de nariz levantada o respingada.

Ilumina el puente: Aplica una línea muy delgada de corrector claro o iluminador justo en el centro del tabique (el espacio que quedó entre las dos líneas oscuras).

Punto de luz en la punta: Coloca un pequeño punto de iluminador en la punta de la nariz, ligeramente más arriba de donde termina el hueso, para dar el efecto de "botón".

Difumina por completo: Usa la brocha suave o la esponja para difuminar las líneas oscuras hacia abajo (hacia los lados de la nariz) y el iluminador hacia el centro. No deben quedar líneas marcadas, solo sombras naturales.

Consejos según tu tipo de nariz

Si es muy larga: No lleves las líneas oscuras hasta las cejas; empiézalas a la altura de los ojos y aplica contorno oscuro en la base de las fosas nasales para acortarla.

Si tiene "giba" o bulto en el hueso: Aplica un toque de contorno oscuro directamente sobre el bulto para disimular el relieve y no pongas iluminador en esa zona.

Si la punta es ancha: Dibuja un pequeño triángulo oscuro en los costados de la punta para estrechar las fosas nasales.