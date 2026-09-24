Cuando llega el calor, mantener la casa fresca puede convertirse en un reto, pero también en una preocupación cuando llega el recibo de luz. Entre las opciones más comunes están el ventilador y el aire acondicionado, aunque ambos funcionan de manera muy diferente y su consumo de electricidad tampoco es el mismo. Si estás buscando una alternativa que te ayude a refrescarte sin aumentar demasiado el gasto de energía, conocer las diferencias entre ambos aparatos puede ser útil. El ventilador suele consumir considerablemente menos electricidad, mientras que el aire acondicionado ofrece un enfriamiento más completo al reducir la temperatura del espacio.

¿Qué consume más electricidad: un ventilador o un aire acondicionado?

La diferencia en el consumo puede ser considerable. De acuerdo con Repsol, un ventilador convencional puede utilizar entre 30 y 120 vatios (W) por hora, dependiendo de su tamaño, potencia y velocidad. En cambio, un aire acondicionado puede requerir aproximadamente 800 a 2,000 vatios (W) por hora, aunque el consumo puede variar según el equipo, su capacidad y la tecnología que utilice. Esto significa que, en términos generales, el ventilador consume mucha menos electricidad que el aire acondicionado. Sin embargo, el gasto final también depende del tiempo que permanezca encendido, la potencia del aparato y las condiciones de cada hogar.

¿Por qué el ventilador consume menos electricidad?

Ventilador vs aire acondicionado: cuál consume menos electricidad en tu casa|Canva

El ventilador no necesita enfriar el aire de la habitación para producir una sensación de frescura. Sus aspas simplemente mueven el aire y hacen que el sudor de la piel se evapore con mayor rapidez, lo que ayuda a que el cuerpo perciba una temperatura más agradable. Por esta razón, puede ser una alternativa práctica cuando el calor no es demasiado intenso. Su bajo consumo permite mantenerlo encendido durante varias horas sin que represente el mismo gasto energético que un aire acondicionado.

¿Y cómo funciona el aire acondicionado?

A diferencia del ventilador, el aire acondicionado sí está diseñado para reducir la temperatura del aire dentro de una habitación. Para conseguirlo utiliza un sistema de refrigeración que incluye un compresor y un refrigerante, por lo que necesita mucha más energía para funcionar. Esto puede hacer que utilizarlo durante varias horas al día tenga un impacto más evidente en el recibo de electricidad. El consumo exacto dependerá del modelo, su eficiencia, la temperatura seleccionada y el tamaño del espacio que se quiera enfriar.

Ventilador vs aire acondicionado: cuál consume menos electricidad en tu casa|Canva

Ventirlador o aire aconidcionado: ¿cuál conviene utilizar para ahorrar electricidad?

Si el objetivo principal es consumir menos electricidad, el ventilador representa la alternativa de menor consumo. Puede utilizarse cuando el clima sea caluroso pero todavía resulte tolerable, especialmente durante la noche o cuando exista buena ventilación en la casa. De acuerdo con Xataka México, el aire acondicionado puede reservarse para los momentos en los que el calor sea más intenso y realmente sea necesario disminuir la temperatura del espacio. Una forma de evitar un gasto innecesario es mantenerlo en una temperatura moderada, por ejemplo de 24 °C o 25 °C, en lugar de seleccionar temperaturas demasiado bajas.

Ventilador vs aire acondicionado: cuál consume menos electricidad en tu casa|Canva

También puede ser útil combinar ambos aparatos. Por ejemplo, utilizar el aire acondicionado para enfriar la habitación y después apoyarse en el ventilador para distribuir el aire fresco. De esta manera, es posible buscar un ambiente confortable sin depender todo el tiempo del equipo que requiere mayor cantidad de energía.