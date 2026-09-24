Esta es la manera correcta de maquillarte a partir de los 50 años

El maquillaje debe ser adaptado de acuerdo con la edad para que puedas lucir de la mejor manera. A partir de los 50, para esculpir el rostro con productos, evita aplicar colorete en el centro de la mejilla y concentra el producto en la parte alta del pómulo, difuminando hacia arriba.

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Cabe destacar que el colorete es uno de los productos que se coloca de manera incorrecta por lo que es importante que lo hagas bien para poder obtener resultados óptimos con tu edad.

¿Cómo maquillarse a partir de los 50 años?

Empezamos con el colorete cuyo principal error al aplicarlo es de sonreír. Sin embargo, si quieres definir los pómulos y elevar el rostro tienes que aplicarlo en la zona más alta del hueso, incluso aunque roce con el contorno de ojos, porque dará la sensación de pómulo elevado.

Cuando se tiene la piel más madura se debe concentrar el producto en la parte alta del pómulo, difuminando hacia arriba. Tienes que trabajar capas ligeras para poder controlar la intensidad del color.

El cuidado del maquillaje es importante.|(ESPECIAL/CANVA)

Se recomienda aplicar productos muy ligeros en capas para lograr un efecto más natural. En cuanto al contouring debe ser aplicado con una mano más ligera ya que se no se debe oscurecer indiscriminadamente determinadas zonas del rostro ni de aplicar iluminador por todas partes.

Llegamos a las luces y sombras debido a que se deben usar los tonos fríos o neutros para recrear sombras bajo el hueso del pómulo, con el bronceador aporta calidez y con un tono más claro para iluminar las zonas. La idea es difuminar cada producto hasta que no se distingan los límites entre uno y otro.

El resultado debe ser observado con luz natural. Esta es una manera de mantener la frescura de la piel y conseguir que se aprecien los pómulos para que el maquillaje no sea lo primero que llame la atención.