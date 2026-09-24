De Peón a pieza incómoda: así está cambiando el papel de Kevyn en La Granja VIP

Kevyn “Bicolor” ha dejado de ser solamente uno de los participantes que cumplen con las tareas de La Granja VIP para convertirse poco a poco en una pieza que puede modificar las dinámicas dentro de la casa. Entre conversaciones, alianzas y decisiones que comienzan a ponerlo en distintos frentes, el participante ha mostrado que también está pensando en cómo jugar por su cuenta. Durante los últimos días, Kevyn ha comenzado a cuestionar algunas de las dinámicas que se han formado entre los granjeros. Incluso llegó a plantearse la posibilidad de cambiar de estrategia y tomar decisiones que podrían incomodar a quienes hasta ahora han compartido juego con él.

Kevyn comienza a jugar sus propias cartas

Uno de los aspectos que más llama la atención es que Kevyn ya no parece limitarse a seguir las decisiones de un grupo. Sus conversaciones recientes dejan ver que está observando cuidadosamente lo que ocurre a su alrededor y, sobre todo, quiénes pueden convertirse en aliados y quiénes podrían representar un obstáculo para su permanencia. Esta posición lo coloca en un punto complicado: mientras mantenerse cerca de un grupo puede darle respaldo, comenzar a tomar decisiones individuales también puede convertirlo en un participante impredecible para los demás.

Además, la convivencia dentro de La Granja VIP ha hecho que las diferencias personales comiencen a mezclarse con las estrategias del juego. Kevyn ha tenido roces y conversaciones incómodas que lo han obligado a definir hasta dónde está dispuesto a involucrarse en los conflictos de la casa. Lo interesante es que su papel podría seguir transformándose conforme avance la competencia. El participante tiene ahora la posibilidad de demostrar si sus movimientos responden a una estrategia propia o si terminará acercándose nuevamente a alguno de los grupos que ya están tomando fuerza.

Por ahora, Kevyn dejó de ser únicamente un Peón dentro de las dinámicas de La Granja VIP. “Bicolor” ha dejado claro que ya no le interesa si hace las cosas bien o mal, pues de todas formas siempre es el blanco del equipo rival. Sus decisiones empiezan a tener consecuencias en la convivencia y, mientras los demás buscan descubrir de qué lado está, él parece tener cada vez más claro que permanecer al margen también puede ser una forma de jugar.