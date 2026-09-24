6 ideas para hacer máscaras inspiradas en Jinu y los Saja Boys para Día de Muertos

Si eres fan de KPop Demon Hunters y estás buscando una idea diferente para celebrar Día de Muertos, puedes tomar como inspiración a Jinu y los Saja Boys para crear una máscara que combine el universo de los demonios-idols con algunos elementos de las tradiciones mexicanas. El resultado puede ser un disfraz original y llamativo sin necesidad de gastar demasiado. Desde calaveras de azúcar hasta flores de cempasúchil y alebrijes, existen muchas formas de adaptar la estética de estos personajes a una de las celebraciones más representativas de México. Además, puedes utilizar materiales sencillos como cartulina, fieltro, pintura, papel crepé y algunos accesorios decorativos para darle personalidad a cada diseño.

Ideas para fusionar el mundo de Día de Muertos con el de los Saja Boys

Una de las ventajas de estas propuestas es que puedes elegir qué tan elaborada quieres hacer tu máscara. Algunos diseños pueden tomar elementos muy específicos de los Saja Boys, mientras que otros simplemente utilizan sus colores, accesorios o características más reconocibles para crear una versión inspirada en ellos. Para darle un toque relacionado con Día de Muertos, puedes incorporar flores de cempasúchil, calaveras, detalles de catrina, colores brillantes y decoraciones que recuerden a los alebrijes. De esta manera, cada máscara puede mezclar la estética de KPop Demon Hunters con elementos de la cultura mexicana. Checa los siguientes ejemplos:

