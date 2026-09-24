6 ideas para hacer máscaras inspiradas en Jinu y los Saja Boys para Día de Muertos
Estas máscaras pueden ser la opción perfecta para combinar el universo K-pop con las tradiciones mexicanas
Si eres fan de KPop Demon Hunters y estás buscando una idea diferente para celebrar Día de Muertos, puedes tomar como inspiración a Jinu y los Saja Boys para crear una máscara que combine el universo de los demonios-idols con algunos elementos de las tradiciones mexicanas. El resultado puede ser un disfraz original y llamativo sin necesidad de gastar demasiado. Desde calaveras de azúcar hasta flores de cempasúchil y alebrijes, existen muchas formas de adaptar la estética de estos personajes a una de las celebraciones más representativas de México. Además, puedes utilizar materiales sencillos como cartulina, fieltro, pintura, papel crepé y algunos accesorios decorativos para darle personalidad a cada diseño.
Ideas para fusionar el mundo de Día de Muertos con el de los Saja Boys
Una de las ventajas de estas propuestas es que puedes elegir qué tan elaborada quieres hacer tu máscara. Algunos diseños pueden tomar elementos muy específicos de los Saja Boys, mientras que otros simplemente utilizan sus colores, accesorios o características más reconocibles para crear una versión inspirada en ellos. Para darle un toque relacionado con Día de Muertos, puedes incorporar flores de cempasúchil, calaveras, detalles de catrina, colores brillantes y decoraciones que recuerden a los alebrijes. De esta manera, cada máscara puede mezclar la estética de KPop Demon Hunters con elementos de la cultura mexicana. Checa los siguientes ejemplos:
- Jinu "Calavera Idol" (estilo catrín): Esta máscara puede combinar la apariencia elegante de Jinu con una tradicional calavera de Día de Muertos. Divide el rostro en dos partes: en una representa su aspecto humano, con cabello oscuro y accesorios similares a los que utiliza el personaje, mientras que en la otra crea una calavera decorada con flores de cempasúchil y detalles de glitter azul o plateado. Para hacerla puedes utilizar cartulina rígida o una base de plástico blanca, pintura acrílica, pedrería y algunos accesorios falsos.
- Antifaz de "Gato de Jinu" versión alebrije: Para esta opción, crea un antifaz con orejas de gato puntiagudas y dale un giro mexicano al decorarlo como un alebrije. Puedes utilizar una base negra y agregar espirales, líneas y otros patrones en tonos llamativos como rosa, morado y colores neón. El diseño puede realizarse con fomi o fieltro, pinturas acrílicas y un palito o elástico para sujetarlo al rostro.
- La máscara enigmática de Mystery con flores: El aspecto misterioso de Mystery puede convertirse en una máscara sencilla pero llamativa. Utiliza una base completamente lisa en color violeta o lila, sin agregar facciones al rostro. Después, coloca flores de cempasúchil hechas con papel crepé en la parte superior y añade detalles negros alrededor para simular encaje. Solo necesitarás una máscara lisa, pintura acrílica y papel crepé naranja y negro.
- Calavera de azúcar al estilo "Romance": Toma como punto de partida una máscara tradicional de calavera de azúcar y agrega elementos relacionados con Romance. Puedes utilizar pintura rosa y plateada para representar su estilo, además de añadir cabello rosa, cejas marcadas y pequeños detalles en las cuencas de los ojos, como corazones o notas musicales. Para terminar, incorpora diamantina y gemas adhesivas que le den un aspecto más brillante.
- Jeoseung Saja ancestral: Si buscas una propuesta más oscura, puedes inspirarte en la apariencia demoníaca de los Saja. Crea una máscara con colmillos y otros detalles que le den un aspecto terrorífico y complementa el diseño con un sombrero gat de inspiración coreana. Puedes hacerlo con cartón negro o adaptar un sombrero de bruja. Para completar el look, agrega tiras de cuentas negras que cuelguen a los lados de la máscara.
- Baby Saja "Chibi" en fieltro: Para una versión más tierna, puedes transformar a Baby Saja en una máscara estilo chibi. Utiliza fieltro amarillo, blanco y negro para crear el rostro, el cabello y sus principales detalles, y agrega pequeñas calaveras sonrientes en las mejillas. También puedes incorporar una pequeña boina amarilla hecha del mismo material. Solo necesitas fieltro de colores, tijeras, silicón frío y un resorte para sujetar la máscara.