Diseño de uñas con colores oscuros; ¿cuál es el estilo más dominante en 2026 y cómo hacerlo?

Mucho se ha hablado respecto a que el diseño de uñas rojas será el más utilizado dentro del apartado de la moda en este 2026 ; sin embargo, otro estilo que ha conseguido muchos adeptos en los últimos meses es el diseño de uñas con colores oscuros, el cual espera generar mucha popularidad en los próximos meses.

Si bien es un hecho que el rojo sigue siendo el color favorito para quienes desean tener un diseño de uñas lindo y atrevido, también es una realidad que los colores oscuros han ganado mucha popularidad tanto en hombres como en mujeres al interior del país. Por tal motivo, aquí conocerás tres modelos que sí o sí debes tener en cuenta.

¿Qué diseño de uñas con colores oscuros prometen ser tendencia en 2026?

: Se trata de un color chocolate tipo marrón que ha triunfado en el mundo de la moda desde hace unos meses y que, por tal motivo, se perfila para ser uno de los más utilizados durante este año, lo anterior debido a que es una manicura que no solo es cálida, sino también elegante. Uñas aura niles: La principal característica de este diseño de uñas es que presenta un color degradado y difuminado partiendo desde el centro de la uña, lo cual, en esencia, le ayuda a sobresalir del resto. Este diseño funciona tanto en colores negros como en tonalidades más cálidas como el lila.

Diseño de uñas con azul profundo: Busca que la elegancia esté al por mayor, sobre todo, si se trata de eventos nocturnos. Estas uñas con un azul profundo están firmadas bajo una estética elegante y clásica que permite que todas las miradas se concreten directamente en ellas.

¿Por qué los colores oscuros nunca pasan de moda en el diseño de uñas?

Además del contraste que tienen con otros colores, la realidad es que el diseño de uñas negro siempre queda elegante sin importar el outfit con el que las complementes, además de la forma en cómo algunas estrellas de talla internacional las han utilizado teniendo como ejemplo más claro a Selena Gómez.