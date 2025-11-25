La playa de México que es la MENOS fría en diciembre y está perfecta para pasar el invierno, según la IA

Si estás planeando una escapada invernal y quieres asegurarte de encontrar clima cálido, México tiene una playa que destaca por encima del resto. Mientras muchas zonas costeras refrescan en diciembre, existe un destino mantiene temperaturas suaves, días soleados y un mar agradablemente templado, según una plataforma de inteligencia artificial (IA).

Ideal para descansar, nadar y vivir el invierno como si fuera pleno verano, Acapulco Bay se posiciona como la mejor opción para quienes quieren huir del frío sin salir del país, de acuerdo a la herramienta digital ChatGPT.

¿Cuál es la temperatura de Acapulco en diciembre?

Desde el portal Beach Weather mencionaron que, durante ese mes, la temperatura airada promedio en la Bahía de Acapulco es de alrededor de 31 °C. Asimismo, explicaron que el agua del mar también está muy templada, cerca de 29 °C, lo que la hace ideal para nadar sin pasar frío.

Esto puedes hacer en Acapulco además de disfrutar las playas