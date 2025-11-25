La playa de México que es la MENOS fría en diciembre y está perfecta para pasar el invierno, según la IA
Una plataforma dio a conocer cuál es la playa de México que se convirtió en el destino ideal para esta temporada por mantener las temperaturas más cálidas.
Si estás planeando una escapada invernal y quieres asegurarte de encontrar clima cálido, México tiene una playa que destaca por encima del resto. Mientras muchas zonas costeras refrescan en diciembre, existe un destino mantiene temperaturas suaves, días soleados y un mar agradablemente templado, según una plataforma de inteligencia artificial (IA).
Ideal para descansar, nadar y vivir el invierno como si fuera pleno verano, Acapulco Bay se posiciona como la mejor opción para quienes quieren huir del frío sin salir del país, de acuerdo a la herramienta digital ChatGPT.
¿Cuál es la temperatura de Acapulco en diciembre?
Desde el portal Beach Weather mencionaron que, durante ese mes, la temperatura airada promedio en la Bahía de Acapulco es de alrededor de 31 °C. Asimismo, explicaron que el agua del mar también está muy templada, cerca de 29 °C, lo que la hace ideal para nadar sin pasar frío.
Esto puedes hacer en Acapulco además de disfrutar las playas
- Ver los clavados en La Quebrada: un espectáculo único en el mundo donde clavadistas profesionales se lanzan desde acantilados de más de 30 metros. Imperdible.
- Recorrer el Fuerte de San Diego: un museo histórico con vista panorámica a la bahía. Perfecto para conocer la historia colonial del puerto.
- Pasear por el Malecón y el Zócalo: lleno de ambiente, comida, música y artesanías. Ideal para caminar al atardecer.
- Visitar la Isla de La Roqueta: puedes llegar en bote o lancha y disfrutar de senderos, miradores, snorkel y agua más tranquila.
- Subir al mirador de la Capilla de la Paz: una vista espectacular de la bahía desde uno de los puntos más elevados de Acapulco.
- Probar la gastronomía local: platillos como el pescado a la talla, pozole verde, tiritas o camarones al mojo de ajo son clásicos.
- Ir a un club nocturno en la Costera: la vida nocturna sigue siendo un clásico: bares, antros y terrazas frente al mar.
- Practicar deportes acuáticos: jet ski, parasailing, paddle board, snorkel o recorridos en banana boat.
- Hacer compras en mercados y artesanías: el Mercado Central y el de Artesanías ofrecen souvenirs, textiles, joyería y productos locales.
- Visitar el Jardín Botánico de Acapulco: un espacio verde ideal para caminar entre plantas tropicales y relajarte lejos del ruido.