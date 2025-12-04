El mercado navideño más barato de Guadalajara donde encuentras árboles naturales y juguetes económicos, según la IA

Encontrar buenos precios durante las fiestas decembrinas no es tan complicado como parece, en especial si se sabe dónde están las mejores opciones de compra. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara existe un mercado navideño que tiene cosas para decorar, comprar los regalos para la familia y hasta para elegir el atuendo que estrenarás en la cena.

Se trata de El Refugio, una alternativa diferente a los centros comerciales tradicionales, pero que está muy bien surtida y maneja costos accesibles en casi todos sus productos, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Y si ya hiciste la lista con todo lo que necesitas para la época decembrina, ve preparando tu dinerito y lánzate a esta romería.

Canva En este mercado de Guadalajara hay de todo para las fiestas navideñas

¿Qué venden en El Refugio? Así es el famoso mercado navideño en Guadalajara

Al igual que la CDMX tiene sus verbenas decembrinas y el Mercado de Jamaica con su gran variedad, los habitantes de Guadalajara también tienen su propio mercado navideño para ahorrar. En El Refugio, lugar que durante diciembre se llena de vibras festivas y promociones, es posible encontrar todo lo necesario para que no le falte nada a tu Navidad.

Algunas de las cosas que se venden entre sus pasillos son:



Árboles naturales

Luces navideñas

Series para el exterior

Esferas artesanales

Figuras decorativas

Nacimientos

Juguetes de temporada, artesanales y didácticos

Ropa para toda la familia

Estos productos tienen la misma calidad que en cualquier otro lugar, pero los precios sí suelen ser más económicos a los que encontrarías en una de las plazas concurridas en la ciudad. Por lo que para estimar un presupuesto adecuado para ir a este mercado navideño de Guadalajara, basta con que delimites cuánto puedes gastar y a qué quieres darle preferencia.

¿Cómo llegar a El Refugio?

Otra de las razones por las que tanta gente ama ir a este paraíso comercial con ambiente festivo, es porque se encuentra en una zona estratégica de la ciudad a la que es fácil acceder por cualquier medio. La ubicación exacta de El Refugio en Guadalajara es: Calzada del Federalismo, # 697, Centro. Guadalajara, Jalisco, 44200.

Si vas en transporte público, usa la línea T16-B con dirección a Parques. Y si usas auto propio, puedes recurrir a la ruta que corre de la Avenida Manuel Ávila Camacho a la Calzada del Federalismo.

Así que ya lo sabes, si quieres ahorrar dinero con tus compras navideñas, pero aun así llevarte productos de buena calidad, este mercado en Guadalajara podría ser tu mejor alternativa.