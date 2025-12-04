Te presentamos las mejores PISTAS DE HIELO para visitar esta NAVIDAD 2025 en CDMX a precios accesibles

Estamos en la época perfecta para hacer planes navideños y salir a disfrutar con con amigos, familia, pareja y los pequeños del hogar por lo que las pistas de hielo son un plan ideal. Aquí te presentamos las mejores opciones en CDMX, a un costo accesible.

Si necesitas un lugar para disfrutar de diversas actividades Centro comercial Forum Buenavista es la opción ideal

Esta plaza ubicada en la colonia Buenavista dentro de la CDMX sin duda es una gran opción ya que tiene un espacio amplio. Cuentan con el equipo necesario para todo tipo de personas, desde principiantes hasta expertos, ya que incluso hay clases de patinaje artístico o hockey ¡una locura!

Los precios van desde los noventa hasta los ciento quince pesos por persona. Además de esta accesibilidad económica las actividades que se pueden realizar durante el día son variadas ya que la plaza cuenta con tiendas de todo tipo así como área de comida.

¿Buscas ubicación perfecta? La Pista Coyoacán es la respuesta

Esta pista ubicada en Coyoacán es una de las favoritas en Ciudad de México ya que no se cobra la renta de patines. El boleto tiene un precio de doscientos cincuenta pesos y el tiempo es libre por lo que no tienes que estar pendiente de tu reloj monitoreado la cantidad de minutos que llevas en la pista. Un plus es que hay instructores que apoyan por un precio de ciento cincuenta pesos por persona; o bien, uno compartido para tres o hasta seis personas por una cantidad de ciento veinte pesos.

Por otro lado, esta pista cuenta con andaderas, la renta por una hora es de ciento cincuenta, así que si eres principiante no tienes de qué preocuparte. Algo muy distinto que caracteriza esta plaza es que puedes celebrar fiestas y cumpleaños. Cuentan con paquetes diversos los cuales se encuentran en su sitio web.

¿Necesitas exclusividad? ¡Pista de Hielo Santa Fe es lo que amarás!

Por otro lado, si estás en busca de algo más exclusivo definitivamente esta pista ubicada en Santa Fe, es ideal para ti y los tuyos.

En este lugar hay servicio de afilado de cuchillas para patines, que van desde los cien hasta los ciento cincuenta pesos. También se ofrecen sesiones grupales que van desde los mil ochocientos hasta hasta los dos mil cien pesos. Algo que distingue a esta pista es que ofrece clases de freestyle, las cuales van desde los trescientos cincuenta pesos por hora hasta las dos horas por cuatrocientos pesos mexicanos.

Algo que los vuelve perfectos es que cuentan con promociones 2x1 en horarios de sesión pública. Por otro lado, también hay espacios para fiestas con diverso número de niños, los precios van desde los quinientos pesos hasta los seiscientos sesenta. Todos estos detalles también están disponibles en su sitio web.