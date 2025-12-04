Elektra pone descuentazo a este sofá cama Smooth: tiene 3 posiciones y viene con bono de regalo

Elektra sorprendió a todos con un ofertón en el sofá cama Smooth, un mueble práctico y moderno que puedes ajustar en 3 posiciones para mayor comodidad. Lo mejor: por tiempo limitado viene acompañado de un bono de regalo que hace aún más tentadora la compra.

La popular tienda acaba de publicar en su sitio web el sofá cama Teddy 3 cuerpos Naap Concept Birgundy de color rojo a $7,649, una rebaja imperdible dado que antes se vendía a $9,899 y actualmente también tiene hasta 6 meses sin interés.

Así es el sillón cama que tiene en promoción Elektra

Material del tapizado: Smooth

Diseño de la tela: Liso

Cantidad de cuerpos: 3

Se entrega en caja

Diseño convertible: transforma fácilmente de sofá a cama, lo que lo hace perfecto para recibir invitados o para utilizar en habitaciones multifuncionales.

Espacio optimizado: ideal para apartamentos pequeños, habitaciones de invitados o salas de estar, proporcionando un lugar para descansar sin ocupar demasiado espacio.

Materiales de alta calidad: fabricado con materiales resistentes que ofrecen un soporte firme y confortable tanto en su función de sofá como en su modo cama.

Estilo moderno y minimalista: su diseño elegante y sencillo se adapta a cualquier tipo de decoración, aportando un toque sofisticado a tu hogar.

Comodidad en ambas funciones: el relleno y la estructura aseguran confort óptimo tanto para sentarse como para dormir.

Esto tienes que saber a la hora de comprar un sofá cama

Antes de elegir un sillón, primero mide el espacio disponible para que el mueble no quede ni demasiado grande ni desproporcionado. Revisa la estructura y los materiales, priorizando madera maciza o metal, y opta por acolchado de alta densidad para mayor durabilidad.

Además, prueba la firmeza del asiento y elige el tapizado según tus necesidades: telas antimanchas o fáciles de limpiar son ideales si hay niños o mascotas. También considera el estilo y el color para que combine con tu decoración.

Si buscas algo más práctico, evalúa modelos con funciones adicionales como reclinación o cama. Finalmente, también debes revisar las patas, los apoyabrazos y las recomendaciones de mantenimiento, claves para un sillón cómodo y duradero.