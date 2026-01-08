Los cortes de pelo para personas de 50 años o más que son las mejores opciones para 2026

La moda en 2026 promete traer consigo muchos cambios en cuanto a estilos se refiere no solo para las nuevas generaciones, sino también para aquellas personas que ya tienen una edad avanzada pero que, igualmente, desean verse bien. En ese sentido, ¿te has preguntado cuáles son los mejores cortes de pelo para quienes tienen 50 años o más?

México se convertirá, más pronto que tarde, en un país en donde haya mayor cantidad de adultos mayores que jóvenes. Ante este hecho, la moda se encuentra en la búsqueda de asentarse entre las personas que tienen 50 años o más, y para ello destacan algunos cortes de pelo que podrían quedar bien con estos seres.

¿Qué cortes de pelo quedan bien en personas de 50 años o más?

De acuerdo con información de estilistas como Manuel Zabaleta, la personalización es un aspecto clave en función de adaptar cada look al tipo de rostro. Por tal motivo, las personas que tienen 50 años o más podrían optar por el bob clásico con o sin flequillo, mismo que se considera, además, una opción atemporal gracias a sus ondas suaves.

Otro corte de pelo que puede funcionar es el shaggy, mismo que destaca por un efecto antiedad debido a que suaviza los ángulos y aporta frescura y naturalidad. Del mismo modo, el pixie es una alternativa práctica en la que se resaltan los rasgos faciales más allá del propio volumen del cabello.

Finalmente, el experto considera que los cortes de pelo que tiene como base las ondas suaves y la raya lateral son los aliados perfectos para las personas que tienen 50 años o más gracias a su definición, un hecho similar al que ocurre con los recogidos pulidos, mismos que ganan protagonismo en el rostro.

¿Cómo entrar a la moda si tienes 50 años o más?

La tendencia para este 2026, en cuanto al apartado de la moda se refiere, es dejar a un lado las extravagancias que se dieron el año pasado . Ante este hecho, las personas mayores tienen una amplia posibilidad de incursionar en este ámbito a través de toques clásicos, elegantes y tradicionales.