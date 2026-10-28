Le ponen un alto a “Mono” Osuna en La Granja VIP: se quería meter en pelea con Rafa Mercadante y lo callaron

La convivencia entre Rafa Mercadante y Mario "Mono" Osuna en La Granja VIP no es precisamente la mejor, en especial desde la sorpresiva eliminación de Azalia Ojeda entre polémicas declaraciones. Y para evitar que la situación siga escalando, Fernando Lozada pintó una línea y le pidió al exfutbolista que lo dejara a él solucionar sus problemas, pues no le agradó ver que se estaba entrometiendo en un conflicto que no era de su incumbencia.

Todo este incómodo momento ocurrió durante la hora del desayuno y porque ninguno de los dos estaba de acuerdo en ser los únicos en comer recalentado. En respuesta, Mario se refirió al conductor de TV y levantó la voz para recordarle que él se ofreció para no desperdiciar nada, pero nunca se imaginó que Fer le pondría un alto para que no se metiera.

"Déjame hablar a mí Mono, porque yo le pregunté", fue la frase con la que Fernando Lozada excluyó al Granjero de su discusión con Rafa Mercadante.

¿Por qué Rafa Mercadante no se lleva bien con el "Mono" Osuna? Los conflictos en La Granja VIP que los enfrentaron

Además de que era algo que Fernando Lozada quería resolver por cuenta propia, su negativa a ser defendido podría haber sido también para no provocar otra pelea de Rafa Mercadante y Mario Osuna, que ya son enemigos declarados en La Granja VIP. Y es que cabe recordar, desde la semana 1 todo el equipo de Manelyk se puso en contra del conductor y han tratado de eliminarlo varias veces por las diferencias en el juego.

Mario “Mono” Osuna y Rafa Mercadante han tenido varios conflictos en La Granja VIP|ESPECIAL

Por otra parte, si bien ya se lleva mejor con Mane y hasta ha podido convivir con Kunno, el trato con Mario sigue siendo muy duro por lo que pasó con "La Negra". Esto porque en todas las veces que se pelearon, él" la defendió e incluso en la discusión de Rafa y Azalia donde hubo una falta de respeto a su familia, el "Mono" lo culpó diciendo que él provocó que las cosas llegaran a ese nivel.