La Granja VIP Segunda Temporada: Conoce la hora LÍMITE parta VOTAR este viernes 25 de septiembre para salvar a tu Granjero favorito

Esta nueva semana de La Granja VIP Segunda Temporada nos ha mostrado un poco más sobre las personalidades de los Granjeros, donde poco a poco ellos mismos han comenzado a mostrar su juego, por lo que las cosas se han mantenido en constante cambio y sí, más intensas e inesperadas.

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Tras la integración de Pablo Montero, los Granjeros parecen haber entendido cómo es que deben de pensar sus estrategias para intentar llegar lo más lejos posible en este reality show 24/7 que ha llegado a romper con todo dentro de la televisión mexicana por lo que te contaremos cuál es la hora límite en la que puedes votar para salvar a tu favorito o favorita de la Eliminación.

¿Hasta qué hora se puede votar en La Granja VIP Segunda Temporada?

Para que puedas votar para salvar a tu Granjero o Granjera favorita es importante que tomes en cuenta el tiempo, pues la hora límite es a las 23:59 hrs., pues pasando de día podrás volver a usar tus 10 votos.

No olvides que de manera automática tendrás 10 votos para usar como prefieras y además podrás conseguir otros 10 extra de manera rápida y sencilla.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP Segunda Temporada?

Como sabrás, este día es viernes de Traición donde todo podría cambiar dentro de la placa de nominados, aunque por ahora quienes se encuentran en riesgo de ser eliminados este domingo son:

Manelyk

Azalia

Carlos Trejo

Julio

Kenny

¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada?

Si quieres votar por tu Granjero o Granjera favorita, debes de entrar al sitio web oficial de TV Azteca, donde enseguida encontrarás la sección de La Granja VIP, al hacer clic te saldrá el apartado de “VOTA”,, donde finalmente te aparecerá por quienes puedes hacerlo.

También puedes hacerlo desde la app de TV Azteca En Vivo, la cuál es gratis y podrás encontrar en la AppStrore y la Playstore o finalmente, escaneando el código QR que aparece en pantalla durante la transmisión.

¡No te pierdas ninguna de las Galas de la semana de lunes a viernes en punto de las 8:30 a través de Azteca UNO y la Gala de Eliminación del domingo a las 8:00 pm!

Recuerda que puedes seguir cada detalle de lo que sucede dentro del 24/7 a través de nuestro sitio web y por la plataforma streaming de Disney+.