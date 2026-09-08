¿Juan Gabriel está vivo? Publicación viral desata las rumores de posible concierto del Divo de Juárez

Uno de los rumores más suscitados en años recientes tiene a Juan Gabriel vivo. Gracias a videos o publicaciones que se viralizan en internet dentro de México o fuera del país, se asegura que El Divo de Juárez fingió su muerte y vive disfrutando de su soledad. Ante eso, una publicación en ‘X’ desató el rumor de un posible concierto de la leyenda mexicana. Esto se sabe.

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¿Por qué surgió el rumor de un posible concierto de Juan Gabriel?

Poco a poco en redes se ha vuelto viral la publicación de una página/cuenta de ‘X’. Con 121 mil seguidores, Tickets MX es un perfil de información y consulta sobre conciertos y precios de los espectáculos suscitados en México. Por eso, llamó la atención que este martes 8 de septiembre de 2026 publicara un tuit con una foto de Juan Gabriel.

La primera reacción de muchos fue de sorpresa. Los comentarios preguntaban si llegaría algún concierto de homenaje o recitales con un holograma. Sin embargo, parece que la cuenta simplemente tomó como gracioso el compartir una imagen del Divo de Juárez, situación que realmente les generó tráfico con cerca de 27, 000 visualizaciones.

En ese sentido, muchos de los usuarios se unieron a la broma y preguntaron que cuándo sería el concierto. Cuestionaron también que cuánto tenían que ahorrar e incluso jugaron con la comparativa reciente de los looks de Juan Gabriel, “copiados” por Harry Styles en sus presentaciones a nivel mundial. Incluso se alertaron preguntando si el inglés vendría de nuevo a México.

¿Han hecho proyecciones de los conciertos de Juan Gabriel recientemente?

Para recordar su aniversario luctuoso, recién ocurrido el 28 de agosto pasado, una cadena de cines reprogramó Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes en varias salas del país. Con esto, se mantiene vivo el legado de la leyenda de la música mexicana. Hace unos meses también se recuerda que se proyectó el concierto de Bellas Artes en el Zócalo de la capital mexicana. Y aunque parezca imposible, dicho espacio se llenó como si se tratara de un evento en vivo.