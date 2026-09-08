La foto que confirmaría el romance de Renata Notni y Alejandro Speitzer tras ruptura de la actriz con Diego Boneta

El mundo de la farándula tiene como principal objetivo saber con quién sale una u otra celebridad. Ahora que Renata Notni y Alejandro Speitzer compartieron una foto juntos, muchos de sus fanáticos y seguidores en general se volvieron locos. Los comentarios básicamente eran de felicitaciones y comenzaron fuertes rumores de que la pareja se oficializaría a unos meses de la ruptura de la actriz con Diego Boneta.

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¿Renata Notni y Alejandro Speitzer son pareja?

En estos momentos la conversación es bastante fuerte acerca de un posible romance entre los dos personajes ya mencionados. La realidad es que sí compartieron fotos juntos, pero ambos lo presumen como una situación laboral. En distintas actividades que ocurrieron alrededor del Gran Premio de Monza de la F1, ambos fueron invitados por una marca de whisky.

Esta marca de bebidas alcohólicas los llevó al evento deportivo de autos de carreras y justamente este martes 8 de septiembre ambos sacaron las fotos promocionales-publicidad. Ante eso, la gente evidentemente comenzó con un shippeo e incluso recordaron que ambos coincidieron de nueva cuenta tras verles en los eventos sucedidos en la Copa Mundial de la FIFA.

Ninguno de los artistas ha hablado acerca de los rumores y se han enfocado a su contenido personal. Sin embargo, es cierto que se les ha visto juntos en algunos sitios. Por ello, la prensa ya está al acecho para encontrarlos en algún evento o aeropuerto para cuestionarles acerca de este tema que ya ha dado bastante conversación en el mundo del espectáculo.

¿Cuándo terminaron su relación Renata Notni y Diego Boneta?

Renata y Diego formaban una de las parejas más comentadas en el mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, los rumores comenzaron a indicar que se estaban separando. Y justamente esto se oficializó a finales del primer trimestre de 2026. Por ello, los comentarios ya están al rojo vivo entre los fanáticos de ambos artistas y entre la gente que gusta de este tipo de contenido en las redes sociales. Ahora, están esperando que Renata o Diego den indicios de una nueva relación, tal como el caso con Alejandro Speitzer.