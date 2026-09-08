Aprende a hacer servilleteros con forma de calabaza, ideal para decorar la mesa en octubre
Para anticiparte a la llegada de la Noche de Brujas, así podrás decorar tu mesa.
Si bien todavía estamos en septiembre, una de las fechas más esperadas por muchas personas es la llegada de Halloween, y es que en la previa y durante esta fecha, muchos de los hogares se verán decorados con una temática especial, los niños saldrán a pedir dulces disfrazados y se podrán hacer muchos adornos para la casa. En este caso, gracias a la técnica DIY, vas a poder crear unos servilleteros con forma de calabaza hechos con arcilla y que es ideal para decorar la mesa.
Venga La Alegría | Programa 8 de septiembre 2026 Parte 1 | El primer Capataz de la Segunda Temporada de La Granja VIP y más
El mes de octubre será muy especial para muchas personas, y es que en nuestro país no sólo se hará una decoración para Halloween, donde las casas adoptarán un estilo terrorífico, sino que los niños aguardan la noche para salir a pedir dulces disfrazados. Además, es la antesala al Día de Muertos, y será momento de la decoración. Si bien muchos adornos se pueden comprar, la mejor forma es hacer algo con materiales que tengamos en casa.
La técnica DIY es una de las más importantes de todas y que consiste en hacer adornos a partir de elementos reciclados y poder crear bellas cosas para decorar nuestra casa. En este caso, como el mes de Halloween está cada vez más cerca, te vamos a compartir cómo crear unos servilleteros de calabaza caseros y que podrás decorar la mesa para esa noche.
Elementos para hacer las servilletas con forma de calabaza
- Arcilla para modelar de color naranja
- Arcilla verde
- Arcilla blanca
- Pegamento E6000
@decoraconvico Te enseño como armar una servilleta en forma de Calabaza! Ideal para montar tu mesa este #otoño y sorprender a tus invitados! . #ideasfaciles #ideaslindas😍 #decoration #autumn #autumnvibes #mesadeotoño #servilletas #decor #inspo #inspolifestyle #calabaza #calabazadetela #facil #ideafacil #ideafacilyrapida #montajedemesa ♬ Happy , Sunshine & Ukulele - Balang_3go
Cómo hacer las servilletas con forma de calabaza para Halloween
- Extender la arcilla naranja hasta que tenga 2 cm de diámetro y hacer dos bolas más hasta que tengan media pulgada de ancho
- Utilizar la punta del lápiz de forma similar para hacer una hendidura en la parte superior de la bola
- Usar un palillo de dientes para trazar líneas alrededor del borde de la calabaza, usar de 5 a 6 líneas por cada calabaza
- Poner los dedos en la parte superior e inferior de la bola y apretar ligeramente; lo que hará que las calabazas parezcan más achatadas
- Tomar un trozo de arcilla verde y enrollar un extremo hasta formar una punta estrecha, dejando el otro extremo ancho y colocar la hendidura y presionar para que la arcilla se adhiera