Aprende a hacer servilleteros con forma de calabaza, ideal para decorar la mesa en octubre

Si bien todavía estamos en septiembre, una de las fechas más esperadas por muchas personas es la llegada de Halloween, y es que en la previa y durante esta fecha, muchos de los hogares se verán decorados con una temática especial, los niños saldrán a pedir dulces disfrazados y se podrán hacer muchos adornos para la casa. En este caso, gracias a la técnica DIY, vas a poder crear unos servilleteros con forma de calabaza hechos con arcilla y que es ideal para decorar la mesa.

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El mes de octubre será muy especial para muchas personas, y es que en nuestro país no sólo se hará una decoración para Halloween, donde las casas adoptarán un estilo terrorífico, sino que los niños aguardan la noche para salir a pedir dulces disfrazados. Además, es la antesala al Día de Muertos, y será momento de la decoración. Si bien muchos adornos se pueden comprar, la mejor forma es hacer algo con materiales que tengamos en casa.

La técnica DIY es una de las más importantes de todas y que consiste en hacer adornos a partir de elementos reciclados y poder crear bellas cosas para decorar nuestra casa. En este caso, como el mes de Halloween está cada vez más cerca, te vamos a compartir cómo crear unos servilleteros de calabaza caseros y que podrás decorar la mesa para esa noche.

Elementos para hacer las servilletas con forma de calabaza

Arcilla para modelar de color naranja

Arcilla verde

Arcilla blanca

Pegamento E6000

Cómo hacer las servilletas con forma de calabaza para Halloween