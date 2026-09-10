5 ideas para pintar tu habitación y que luzca con más espacio

El color de las paredes de tu habitación es la herramienta más económica y transformadora en el diseño de interiores. Hoy te presentamos algunas ideas para pintar y aumentar visualmente el espacio de tu recámara.

Cuando nos enfrentamos al reto de decorar un cuarto de dimensiones reducidas, la elección de la pintura no debe ser una decisión al azar; por el contrario, debe responder a una estrategia de arquitectura visual.

Los colores tienen la capacidad de alterar nuestra percepción del espacio, logrando que los muros parezcan alejarse entre sí o que los techos se perciban mucho más altos de lo que realmente son.

Un día para vivir | Capítulo 7: Gracias por tanto amor | Temporada 5

5 mejores ideas para pintar tu habitación y darle más espacio

El poder del blanco absoluto con acabado mate

Pintar las cuatro paredes y el techo del mismo color blanco refleja el 90% de la luz natural. Al eliminar las transiciones y esquinas visuales entre los muros, el ojo no detecta dónde termina una pared y empieza la otra, creando un efecto de infinitud y limpieza absoluta.

La forma correcta de pintar tu habitación para que luzca más grande|Pinterest

Efecto techo infinito

Si tu cuarto tiene techos bajos, píntalos uno o dos tonos más claros que las paredes laterales. Este contraste engaña al cerebro y atrae la mirada hacia arriba, dando la sensación de que el techo está más elevado.

La pared de acento al fondo para dar profundidad

Si tu habitación es alargada o tipo pasillo, pinta la pared del fondo, donde suele ir la cabecera, de un color un poco más oscuro o frío y las laterales de blanco. Esto empuja visualmente la pared hacia atrás, ensanchando el cuarto.

Pinta tu habitación de esta forma para que tu cuarto sea más grande|Pinterest

Líneas horizontales en bloque

Utiliza cinta de enmascarar para pintar un bloque horizontal ancho de un color neutro que recorra la mitad inferior de los muros, manteniendo la mitad superior blanca. Este truco estira visualmente las paredes hacia los lados, ideal para habitaciones estrechas.

Monocromía en tonos pastel y molduras integradas

Apuesta por una paleta monocromática utilizando tonalidades suaves como el azul cielo, lavanda o rosa empolvado. Pinta las paredes, las molduras y los marcos de las puertas del mismo color; así eliminas las interrupciones visuales que fragmentan y achican el cuarto.

