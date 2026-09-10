5 ideas creativas para decorar tus marcos de fotos de Toy Story paso a paso

La creatividad nos permite elaborar una gran cantidad de objetos o transformar ideas abstractas en materiales tangibles. Todo es posible si nos ponemos manos a la obra y dejamos que nuestra mente nos guie en el proceso.

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Sin embargo, muchas manualidades e ideas DIY (Hazlo tú mismo) pueden hallarse en redes sociales y plataformas digitales, sirviéndonos como una gran herramienta de ayuda. De esta manera, podemos acceder a una gran cantidad de proyectos para desarrollar en casa.

Decoración DIY de Toy Story

Las temáticas de cada iniciativa varían, y mucho, debido a que las fuentes de inspiración no tienen límites al tratarse de algo relacionado con la imaginación. De todos modos, muchas manualidades e ideas DIY están inspiradas en producciones como, en esta oportunidad, la saga de películas Toy Story.

Esta franquicia de películas animadas ha logrado entretener a grandes y chicos por lo que abordar proyectos relacionados con Toy Story resulta de interés para todos. En este marco, a continuación te presentaremos algunas ideas que de seguro querrás poner en práctica.

Marcos de fotos de Toy Story

La idea DIY que te proponemos en esta oportunidad es la de personalizar tus marcos de fotos con la temática de Toy Story. Decorar tus propios portarretratos no solo es una excelente actividad manual para disfrutar en familia, sino también una forma genial de darle un toque de nostalgia, color y personalidad a cualquier habitación o fiesta infantil, por lo que las siguientes ideas de seguro te servirán:

El marco del vaquero Woody

Materiales: Marco de madera, pintura acrílica amarilla y roja, tela o papel con estampado de vaca, cuerda de yute y una estrella de cartulina dorada.

Paso 1: Pinta el borde exterior del marco con una cuadrícula roja sobre fondo amarillo, simulando la camisa de Woody.

Paso 2: En la parte inferior, pega una tira de tela o papel con estampado de vaca para representar su chaleco.

Paso 3: Enrolla un trozo de cuerda de yute en una esquina formando un pequeño lazo o vaquería y pégalo con silicona.

Paso 4: Coloca la estrella dorada de sheriff en la esquina opuesta para darle el toque final.

Portarretratos del espacio Buzz Lightyear

Materiales: Marco de plástico, pintura acrílica blanca, verde neón y morada, y limpiapipas o botones rojos.

Paso 1: Pinta la base de todo el marco con pintura acrílica blanca.

Paso 2: Añade franjas de color verde neón en los laterales y morado en la parte superior e inferior para imitar el traje espacial.

Paso 3: Pega tres botones pequeños (uno rojo, uno azul y uno verde) en el lateral derecho como si fueran los botones de control de Buzz.

Paso 4: Con marcador permanente negro o pintura, escribe la frase "¡Al infinito y más allá!" en la parte inferior.

El icónico fondo de nubes de la habitación de Andy

Materiales: Marco plano de madera o MDF, pintura azul cielo, pintura blanca, pincel de esponja y stencil de nube.

Paso 1: Pinta todo el marco con dos capas de azul cielo y deja secar por completo.

Paso 2: Coloca la plantilla de nube (puedes recortarla en papel) sobre el marco.

Paso 3: Con el pincel de esponja, aplica pintura blanca suavemente para dar textura a las nubes.

Paso 4: Repite el patrón alrededor del marco manteniendo una distancia uniforme entre cada nube.

Marcado por la suela de Andy (o Bonnie)

Materiales: Marco de madera rústica, pintura acrílica marrón claro y marcador permanente negro.

Paso 1: Pinta el marco con un tono marrón claro para simular el acabado de un juguete de madera o cuero.

Paso 2: En la parte inferior del marco, dibuja la palabra "ANDY" (o tu propio nombre) con el marcador negro.

Paso 3: Invierte la letra "N" haciéndola al revés para imitar fielmente la firma del dueño de los juguetes en la película.

El marco de los Marcianitos de Pizza Planeta