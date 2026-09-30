Kunno revela el duro padecimiento que le detectaron antes de La Granja VIP y confiesa que tiene mucho dolor
Aunque ha tratado de cumplir las labores de La Granja VIP, Kunno reconoció que a veces está indispuesto por un diagnóstico que le dieron y necesita tratamiento.
Kunno está cumpliendo con su tercera semana consecutiva como Peón de La Granja VIP, todo por una dinámica que lo mandó de regreso a las tareas pesadas. Esto tomó por sorpresa al Granjero y por fin reveló que si quería descansar de estas actividades, es porque antes de entrar al proyecto, le dieron un diagnóstico que no se esperaba y necesita cuidarse para no sufrir de dolores insoportables.
De acuerdo con lo que el influencer le contó a Rafa Mercadante, toda esta situación de salud se desencadenó a raíz de un incidente vial, que si bien no fue de gravedad, sí le dejó secuelas. Es por esto que mientras se preparaba para convertirse en Granjero, tenía que estar entre doctores y estudios, pero no lograban dar con un diagnóstico certero.
"Tuve un choque automovilístico antes de entrar. Estaba manejando y quise maniobrar, pero me metí mal. Tuve que ir al hospital porque me ardían terrible las piernas y no entendía por qué, era ardor como de quemadura. Entonces, a costa del choque me empezó a dolor horrible la cadera, fui al doctor y no me encontraban nada", explicó.
¿De qué está enfermo Kunno? Esto contó en La Granja VIP
Tras varios análisis y chequeos con especialistas, Kunno pensó que su malestar era porque tiene un schwannoma, que es un tipo poco común de tumor que se forma en el sistema nervioso y en la mayoría de casos es benigno, según un artículo de National Cancer Institute. No así, los médicos terminaron descubriendo que el famoso influencer padece una condición bastante compleja ocasionada porque su cadera tiene deformaciones.
"Yo tengo un schwannoma, está en uno de mis nervios y pensamos que era eso. Y resulta que tenía síndrome que básicamente es que los últimos huesos de mi columna están deformes de nacimiento, entonces chocan con los huesos de la cadera e irritan mis nervios y hasta ahorita me dí cuenta, por eso entré aquí con ese tratamiento", relató ante la mirada atónita de su compañero.
Por lo que tras este diagnóstico, tuvo que empezar un tratamiento especial para aminorar el dolor y cuando arrancó el proyecto, todavía le faltaba una parte. Es por esto que Kunno ha dicho que debe tener cuidado con cargar cosas muy pesadas en La Granja VIP, pues no está completamente recuperado y hay ocasiones en que hasta el sentir la ropa le provoca fuertes dolores en el cuerpo, así que por eso se sintió tan emocionado cuando por fin se libró de este rol, aunque a Ivonne Montero volvió a castigarla por un error con los animales.