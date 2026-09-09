Qué hacer con el espacio de la esquina de tu habitación: 5 ideas para que luzca bello y asthetic

Descubre qué puedes hacer con el espacio de la esquina de tu habitación con las mejores ideas que te podemos dar para hacer de cada lugar de tu recámara algo especial, elegante y aesthetic.

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¿Qué hacer con el espacio en la esquina de tu habitación?

Al momento de amueblar y decorar una recámara solemos enfocar toda nuestra atención en las paredes principales. Esto provoca que, casi de manera inevitable, los rincones y esquinas queden completamente vacíos, convirtiéndose en áreas muertas que restan calidez al espacio.

En el diseño de interiores moderno y las tendencias de redes sociales, aprovechar estos ángulos es el secreto para lograr un cuarto con equilibrio visual y mucha personalidad. Transformar un rincón aburrido en una zona útil y sumamente fotografiable es más fácil de lo que imaginas.

Las mejores ideas para decorar un espacio muerto dentro de tu recámara|Pinterest

5 ideas originales y aesthetic para decorar la esquina de tu habitación

El rincón de lectura cozy con sillón individual

Coloca un sillón cómodo que se adapte al ángulo de la esquina. Acompaña el espacio con una lámpara de piso de diseño lineal que proyecte luz cálida hacia la pared y una pequeña mesa auxiliar para tu taza de café o libros actuales.

Un minijardín botánico en cascada

Utiliza la regla de los tres niveles para dar dinamismo visual. Coloca una planta grande de hojas anchas en el suelo, instala una repisa esquinera para una planta mediana y cuelga del techo un macramé con pothos.

Puedes decorar la esquina de tu recámara con piezas de arte antiguo|Pinterest

Galería de arte en ángulo

Instala repisas flotantes en forma de L o cuadros con marcos delgados de madera clara montados muy cerca de la unión. Alterna fotografías en blanco y negro, ilustraciones abstractas y pequeñas velas aromáticas.

Espejo de cuerpo completo de piso

Coloca un espejo grande de arco o rectangular apoyado directamente en el suelo de la esquina, inclinado ligeramente hacia atrás. Pega una tira de luces LED detrás del marco para que luzca completamente aesthetic.

Agrega un espejo o plantas colgantes en la esquina de tu recámara|Pinterest

Tocador flotante mini

Instala una pequeña repisa esquinera de madera a la altura de tus manos, coloca un espejo circular pequeño en la pared y organiza alfunos perfumes que uses en tu vida cotidiana.

