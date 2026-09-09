Qué significa que algunas personas pongan una llave debajo de la almohada

A la hora de dormir, hay personas que suelen tener ciertos rituales para poder garantizar así un buen descanso, no tener pesadillas y poder descansar plácidamente; por lo que no nos debe parecer extraños que tengan algunas prácticas que sean poco convencionales. Hay quienes han empezado a colocar una llave debajo de la almohada antes de dormir y la dejan toda la noche, lo que llevó al Feng Shui a tratar de buscar una explicación a este fenómeno y cuáles podrían ser los beneficios.

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Tal como lo mencionábamos, la habitación es uno de los lugares más importantes que tiene el hogar, teniendo en cuenta que es donde descansaremos, recargaremos energías para comenzar dela mejor manera, y por ende, debe ser un espacio agradable, donde sea mucho más fácil conciliar el sueño. Es por eso que suelen realizarse algunos rituales que son poco convencionales, pero que están cargados de simbolismo espiritual, gracias a la intervención del Feng Shui.

El Feng Shui es una de las disciplinas antiguas más buscadas por muchas personas, y que tiene como principal objetivo encontrar la armonía de los espacios a través de la combinación de los elementos y que el dormitorio juega un papel clave. Uno de los elementos asociados a esta práctica china es la llave, que está cargado de valor simbólico, que suele estar vinculada con la apertura y el comienzo de nuevas etapas, por lo que muchas personas la están colocando debajo de la almohada.

De acuerdo a la explicación que dio el Feng Shui, la llave está asociada con la protección, las nuevas oportunidades y la apertura de caminos y es por este motivo que muchas personas están colocando una llave debajo de la almohada con varias intenciones, y entre esos significados más comunes, son:

Por qué debes colocar una llave en la almohada

Acompañar el inicio de una nueva etapa

Favorecer la apertura de nuevos caminos

Reforzar simbólicamente la sensación de protección

Dejar atrás situaciones que pueden generar bloqueos

Cómo aplicar este truco de la llave

Para quienes quieran llevar adelante esta práctica, deberán usar una llave limpia, en buen estado y luego colocarla debajo de la almohada antes de dormir y el Feng Shui recomienda pensar en una intención concreta como un cambio o nuevo comienzo; retirarla durante el día y guardarla en un lugar ordenado.