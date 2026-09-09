No tires las cáscaras del betabel, son un tesoro: cómo usarlas para fertilizante líquido para tus plantas

Una de las hortalizas más utilizadas en el mundo alimenticio es el betabel, que se caracteriza por ser perteneciente a una planta herbácea, que es de color morado y que tiene una gran cantidad de beneficios, por lo que cada vez más lo aconsejan para incorporarlo a la dieta. Pero, uno de los errores más frecuentes que se cometen es deshacerse de las cáscaras cuando se pela, y es que gracias a un consejo de los jardineros, se podrá usar como fertilizante orgánico para las plantas y estimular el crecimiento.

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Entre las características que debemos mencionar del betabel es que se trata de uno de los mejores alimentos nutritivos que existen y que cada vez es más incorporado en las dietas debido a sus propiedades. Se trata de una hortaliza de raíz tuberosa y comestible que pertenece a la familia de las amarantáceas y que es famosa por su color rojo intenso y sabor dulce.

Por otro lado, en cuanto a los beneficios que tiene el betabel es que se trata de un alimento muy nutritivo porque ayuda a mejorar la circulación, protege el corazón, y aporta una gran cantidad de antioxidantes; controla la presión arterial y mejora el rendimiento físico. Para poder consumirse, muchas personas tienden a quitarle la cáscara y botarlas a la basura, pero estamos cometiendo un grave error, ya que se pueden usar como fertilizante para las plantas.

El motivo por el cual no debes tirar las cáscaras de betabel es porque contiene minerales, tales como potasio, fósforo, magnesio, boro y hierro y que al fermentar las cáscaras en agua, parte de estos nutrientes pasarán al líquido que posteriormente se diluirá antes de aplicarlo sobre el sustrato, convirtiéndose en un gran fertilizante.

Ingredientes para preparar este fertilizante

Cáscaras de 2 betabeles

500 ml de agua

1 litro de agua

Cómo preparar este fertilizante