Qué hacer con los sobrantes de jabón de baño: 5 ideas prácticas y sencillas

En la búsqueda por mantener un hogar eficiente y sustentable, el verdadero ahorro no siempre proviene de grandes cambios, sino de saber aprovechar los pequeños recursos cotidianos que solemos desechar sin pensar. Hoy te presentamos ideas para reutilizar los sobrantes de jabón de baño y cuidar tu bolsillo.

Es otra de las tendencias del upcycling y se trata de reciclar los restos de tocador juntando todos los pequeños pedazos que se acumulen durante el tiempo para transformarlos en productos completamente nuevos, eficientes y de aspecto profesional sin gastar un solo centavo extra.

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5 ideas prácticas para aprovechar los sobrantes de jabón de baño

Creación de una nueva barra de jabón unificada

Junta una cantidad considerable de trozos pequeños de jabón y rállalos con un rallador de cocina. Coloca la ralladura en una olla a baño maría con un chorrito de agua caliente y revuelve hasta que se forme una pasta homogénea. Vierte la mezcla en moldes de silicona, déjala enfriar y desmolda una barra nueva y lista para usar.

Reúne los restos de jabón del mes y crea uno nuevo|Pinterest

Transforma a jabón líquido para manos

Ralla una taza de restos de jabón, pon a hervir cuatro tazas de agua en una olla grande, retírala del fuego y agrega el jabón rallado con una cucharada de glicerina líquida. Revuelve, deja enfriar y coloca en el dosificador.

Esponja exfoliante integrada

Consigue una pequeña bolsa de malla fina. Introduce todos los pedazos sueltos de jabón dentro de la bolsita y ciérrala firmemente con un nudo. Al bañarte, moja la bolsa directamente; el tejido actuará como una superficie exfoliante para tu piel y el jabón generará espuma.

Crea una esponja exfoliante con los restos de tu jabón|Pinterest

Marcador o tiza de costura para proyectos textiles

Guarda los fragmentos de jabón que se hayan quedado completamente planos y secos en tu caja de costura. Los bordes delgados de estas pastillas son perfectos para utilizarlos como tiza de sastre. Puedes usarlos para trazar líneas de corte, dobladillos o patrones sobre telas oscuras.

Aromatizante textil para cajones y clósets

Toma pedazos de jabón que aún conserven un aroma intenso de tocador y déjalos secar por completo al sol. Envuélvelos en pequeños pañuelos de gasa o paño desechable y amárralos con un listón. Coloca estos sacos al fondo de tus cajones de ropa interior.

