Qué hacer con los búlgaros cuando ya son muchos: 4 ideas sencillas para poder aprovecharlos y que no saturen el espacio de tu refrigerador

Los búlgaros o también conocidos como granos de kéfir, se destacan por ser levaduras que se usan para fermentar líquidos, siendo un gran elemento en la preparación de bebidas probióticas.

Sin embargo, puede llegar un punto en el que nuestro refrigerador o alacena se llené de frascos que contengan la levadura. Si ya no sabes qué hacer con ellos, no temas, te detallaremos 4 ideas sencillas para que los puedas usar y ya no te ocupen espacio.

4 ideas sencillas para usar los búlgaros

Los búlgaros son una gran alternativa para poder hacer kéfir desde casa, para que lo puedas aprovechar puedes tenerlos a temperatura ambiente, aunque hay algunas personas que los mantienen en el refrigerador en la zona menos fría para tener una fermentación más controlada o cuando se van de vacaciones. Para que ya no ocupen tanto espacio en tu refrigerador, usa las 4 ideas sencillas:

Regalarlos

Recuerda que los búlgaros son saludables, ya que logran aportar probióticos y nutrientes. Así que puedes regalarlos a tu familia o amigos para que puedan fermentar ciertas bebidas de forma casera. Solamente no olvides explicarles cuáles son sus cuidados y sus beneficios.

Enriquece tu abono de plantas

Si eres amante de las plantas, aprovecha para usarlo en forma de abono, ya que te ayudará a descomponer fácilmente los vegetales y las celulosas. Pero dilúyelo con 10 partes de agua, ya que en exceso puede ser contraproducente a tus plantas.

Congelación

Otra gran alternativa es congelarlos, para ello debes meterlos en un recipiente, con un poco de leche y tapar, esto te permitirá mantenerlos en perfectas condiciones por unos 6 meses. Recuerda que para usarlos deberás de descongelar en el refrigerador, después añade un poco de leche para activar su funcionamiento para la creación de kéfir.

Venderlos

Como última alternativa, es vender los búlgaros, una gran opción para hacer un poco de dinero y al mismo tiempo lograr que otras personas disfruten de sus bondades.