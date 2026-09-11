Qué hacer con túpers viejos: 5 ideas para no tirarlos a la basura
¡No los tires si perdieron su tapa! Descubre 5 ideas inteligentes y muy útiles para reciclar tus túpers viejos y evitar que terminen en la basura
Los túpers viejos no siempre deben ser tirados a la basura, el almacenamiento en la cocina es vital y aunque estén desfastados pueden tener nuevos usos y así evitar que pasen años en la basura en lo que pueden degradarse.
El upcycling o reciclaje creativo nos invita a retirar los túpers viejos de la cocina y trasladarlos a otras áreas del hogar donde sus propiedades son verdaderas ventajas de organización. Con un lavado profundo y un poco de ingenio, puedes transformar la basura plástica en prácticos separadores de aspecto limpio.
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5 mejores ideas para no tirar los túpers viejos a la basura
- Separadores perfectos para los cajones de ropa
Los túpers rectangulares y cuadrados medianos son excelentes organizadores ocultos. Colócalos en fila dentro de tus cajones de la recámara; son del tamaño exacto para separar los calcetines, la ropa interior, los cinturones o las corbatas.
- Organizadores de escritorio
Utiliza los túpers más delgados y alargados para acomodar tus plumas, marcadores, clips, tijeras y notas adhesivas dentro de los cajones de tu oficina o estuvio. También puedes forrar el exterior con papel adhesivo y dejarlos a la vista en tu escritorio.
- Estación de manualidades y herramientas
Úsalos en el garaje o en tu zona de costura para clasificar objetos pequeños que suelen perderse fácilmente, como clavos, tornillos, tuercas, botones, hilos o cuentas de bisutería.
- Maceteros de germinación para tu huerto casero
Los túpers viejos y profundos son perfectos para iniciar tus cultivos de primavera o verano. Haz de 4 a 5 agujeros pequeños en la base para garantizar el drenaje del agua. Llénalos de tierra y utilízalos como semilleros para germinar tus plantas de jitomate, chile o hierbas aromáticas antes de pasalas a una maceta definitiva.
- Contenedores de viaje para proteger objetos delicados
Si vas a salir de vacaciones o necesitas llevar cosas en tu mochila, un túper viejo funciona como una armadura rígida excelente para proteger tus cables de carga, audífonos, cosméticos líquidos que puedan derramarse o medicamentos, evitando que se aplasten con el peso de la maleta.