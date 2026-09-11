La Granja VIP Segunda Temporada: El Código QR para votar el fin de semana del viernes 11 al domingo 13 de septiembre

Para los fanáticos de la segunda temporada de La Granja VIP, este fin de semana podría ser determinante, pues sus votos podrían marcar la diferencia entre apoyar o ver salir a su Granjero favorito; por ello, la duda creciente es la misma: ¿Cómo votar con QR para apoyar a su granjero favorito este fin de semana?

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Cómo votar con QR para apoyar a tu Granjero favorito este fin de semana del 11 al 13 de septiembre del 2026

Si buscas apoyar a tu granjero favorito, debes ingresar a la sección de VOTACIONES mediante el código QR que te compartimos. Una vez que ubiques el código, debes escanearlo con tu dispositivo inteligente, el cual te llevará a la sala de votaciones. Recuerda contar con una red de conexión estable para evitar percances.

Una vez dentro, debes esperar a que se active la votación; toma en cuenta que cuentas con 10 votos, los cuales puedes repartir de la manera en que mejor lo prefieras entre los nominados. Además, puedes ingresar a la sala de votaciones dando click aquí.

¿Quiénes están dentro de la contienda de la segunda temporada de La Granja VIP?

A pocos días de haber comenzado lo que promete ser una de las temporadas más llamativas de todos los tiempos, la segunda temporada de La Granja VIP cuenta con 19 participantes que ya han dado mucho de qué hablar, y de los cuales uno tendrá que abandonar el encierro este fin de semana.



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Pascal Nadaud

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo

Azalia “La Negra” Ojeda

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