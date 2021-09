"Ellos me eligieron", dice J Balvin a los que critican su cover de Metallica.

Luego de que J Balvin hiciera un cover de la banda Metallica, ¡fue duramente criticado en redes sociales! Y esto fue lo que contestó a los haters.

Hace unos meses se dio a conocer que el grupo legendario Metallica, habría elegido a los artistas más consagrados de varios países para que hicieran covers de algunas de sus canciones, esto como festejo de su aniversario. Uno de ellos fue el reggaetonero más exitoso de los últimos tiempos, J Balvin. ¡Pero le llovieron críticas en redes sociales! Te contamos qué respondió el colombiano.

J Balvin cover Metallica.

Miley Cyrus, Juanes, Ha-Ash, Mon Laferte entre otros artistas, fueron elegidos junto con J Balvin, para hacer un cover de Metallica, ¡pero a nadie le llovieron más críticas que al reggaetonero! Pues algunos internautas dijeron que destrozó la canción que le tocó, “Wherever I May Roam”. El artista colombiano no había dicho nada al respecto, pero rompió el silencio, te contamos qué fue lo que dijo.

J Balvin contestó a haters en el podcast de Luisito Comunica.

El reggaetonero José, J Balvin, estuvo como invitado en el podcast de los youtubers Luisito Comunica y Berth, habló sobre el lanzamiento de su nuevo disco, sobre su vida personal, sobre todo lo que le ha costado llegar hasta donde está y obviamente una pregunta obligada, ¿qué opina de los haters? Especialmente de aquellas opiniones negativas por el cover que hizo de Metallica.

“Ellos elegían quién hacía la canción. Yo soy tan fanático de Metallica que dije: ‘Voy a tocar una obra de arte’, así como que te dan un Picasso y te dicen ‘Haz una intervención’. Está loco... Yo ni siquiera hice una interpretación. Yo hice una canción con los samples de Metallica y con una actitud como la que tiene Metallica, pero no era un cover”, dijo José.

Muchas personas dijeron que lo que había hecho no era un cover, ¡y él lo dejó claro! "¡Es que no es un cover! Yo hice mi canción encima de una base de Metallica y junto a Tainy”.

Confesó que el hate más grande que ha recibido a lo largo de su carrera, había sido justamente por este tema, ¡pero lo tenía sin cuidado! Pues sabe que son cosas que pasan y es una persona muy tolerante.

Además confesó que el hate de personas que son fans del rock, hacia los que son fans del reggaetón, le parecía estúpido. “Tú hablas mal del género, del reggaetón, y tus ídolos me dan el respeto a mí y me eligieron para estar en el álbum de ellos. Y no es algo como quien dice: ‘Hola, Metallica, yo quiero estar en álbum’. No, es como que dijeron: ‘Él, esta persona, esta persona’”, terminó diciendo J Balvin.

