Estos son los estrenos de Netflix para diciembre. ¿Listo para un maratón?

Una de las mejores temporadas del año llegó y con ella los mejores estrenos de la plataforma de streaming Netflix.

Para cerrar el año, Netflix sorprendió a todo su público con un extenso catálogo que incluye la última temporada de La casa de papel y la película Don’t Look Up.

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Por eso, a continuación, te presentamos la lista de todo el contenido nuevo que se podrá disfrutar a partir del próximo 1 de diciembre y con el que seguro tendrás un maratón en esta época navideña.

Series

Para diciembre, Netflix dará el cierre tan esperado de dos de sus series: Perdidos en el espacio, remake de la icónica serie de los 60 y la afamada producción española, La casa de papel.

Perdidos en el espacio: Temporada 3 (1/12/2021

La casa de papel: Parte 5, volumen 2 (3/12/2021)

The Great British Baking Show: Holidays - Temporada 4 (3/12/2021)

Titanes: Temporada 3 (8/12/2021)

Élite historias breves: Phillipe Caye Felipe (15/12/2021)

The Witcher: Temporada 2 (17/12/2021)

Élite historias breves: Samuel Omar (20/12/2021)

Emily en París: Temporada 2 (22/12/2021)

Élite historias breves: Patrick (23/12/2021)

Cobra Kai: Temporada 4 (31/12/2021)

Queer Eye: Temporada 6 (31/12/2021)

Películas

Además, la plataforma cerrará el año con varias producciones originales en su catálogo, entre las que destacan Don’t Look Up protagonizada por los ganadores del Oscar, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

¿Qué pasó ayer? Parte III (1/12/2021)

El poder del perro (1/12/2021)

Soltero en Navidad (2/12/2021)

El casete de los recuerdos (3/12/2021)

La familia Claus 2 (7/12/2021)

El chico de Asakusa (9/12/2021)

Animalia en Australia (10/12/2021)

Anónima (10/12/2021)

Imperdonable (10/12/2021)

John Wick 3: Parabellum (12/12/2021)

Fue la mano de Dios (15/12/2021)

Una Navidad en California: Luces de la ciudad (16/12/2021)

Una Navidad no tan padre (21/12/2021)

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw (22/12/2021)

No miren arriba (24/12/2021)

Lulli (26/12/2021)

La niña perdida (31/12/2021)

Documentales y especiales

Para los fans de La casa de papel, Netflix también prepara un especial para despedir como se debe a su exitosa serie.

La casa de papel: De Tokio a Berlín - Volumen 2 (3/12/2021)

Voir: Una mirada al séptimo arte (6/12/2021)

Globo y las maravillas del arrecife (16/12/2021)

Historias de una generación con el papa Francisco: Miniserie (25/12/2021)

Escena del crimen: Asesinato en Times Square - Miniserie (29/12/2021)

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Infantiles

Para los más pequeños de la casa, Netflix los sorprenderá con la película Shaun, el cordero: El vuelo antes de Navidad del afamado estudio inglés y ganador del Oscar, Aardman Animations.

Jurassic World: Campamento Cretácico - Temporada 4 (3/12/2021)

Shaun, el cordero: El vuelo antes de Navidad (3/12/2021)

Ve, perro. ¡Ve!: Temporada 2 (7/12/2021)

Centauria: Temporada 2 (7/12/2021)

Thomas & Friends: La carrera por la Copa de Sodor (17/12/2021)

Thomas y sus amigos (17/12/2021)

Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 6: De vuelta en casa (17/12/2021)

