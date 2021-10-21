Estos son los signos más hábiles para ser infieles con éxito.

Descubrir una infidelidad es algo muy difícil de asimilar, principalmente cuando la persona que comete el engaño es hábil para salirse con la suya.

No obstante, recordemos que la astrología es una herramienta que puede ayudar a descubrir cuáles son los signos más propensos a ser infieles, y no sólo eso, sino que lo hacen con éxito.

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Si bien todos los signos del zodiaco dicen mentiras y pueden caer en las redes de un amor prohibido, algunos son más astutos que otros para cometer el engaño.

Cáncer

Es un signo emocional y sensible que ama con el alma; sin embargo tiene un instinto salvaje por la aventura, principalmente cuando no obtienen de su pareja la ternura y el cariño que desean.

Libra

Las personas que son Libra les encanta ser coquetos, por lo que no es raro que se dejen llevar por el momento. Al ser un signo de aire, se toma a la ligera las cosas y una infidelidad no es algo que ocupe mucho espacio en su pensamiento.

Escorpio

Es un signo cuyos instintos sexuales están siempre en alerta. Cuando está enamorado, entrega toda esa pasión y energía a su pareja, pero cuando decide traicionar es difícil que sea descubierto.

Los Escorpio son misteriosos y muy buenos para esconder secretos, principalmente los suyos.

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Piscis

Las personas Piscis son fantasiosas y soñadoras, van por la vida buscando el amor ideal por lo que no lo piensan dos veces cuando se les presenta la oportunidad de probar las mieles de la tentación.

