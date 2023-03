Eugenio Derbez le envía buenos deseos a Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Eugenio Derbez les envió sus mejores deseos a Andrea Legarreta y Erik Rubín tras su separación y aplaudió en exclusiva para Ventaneando, la madurez con la que ambos han llevado su separación hasta ahora.

¿Qué dijo Eugenio Derbez al respecto?

El actor mexicano habló sobre la separación de los famosos y declaró: “Yo, la verdad por lo que leí y por lo que he visto, ojalá que así fueran todas las separaciones, con una elegancia, con mucha cordura, cuidando tanto a la familia como a los hijos, o sea, hay mucho que aprender”.

Así mismo, el también productor declaró entre risas que qué bonito que Andrea y Erik se separaron de esa forma y dejó en claro que a él le hubiera encantado que sus rupturas se hubieran dado de esta manera.

“Yo que mis historias no fueron así, decía yo: ‘qué bonito hubiera sido terminar cualquier relación así, con esa paz, con ese entendimiento y con ese amor, creo que así debería de ser después de tantos años de amor”, sentenció.

¿Cómo recuerda Eugenio Derbez a la finada Raquel Wellch?

Eugenio y su hijo, Vadhir Derbez, asistieron este fin de semana a la entrega de los Hollywood Critics Association Awards en Los Ángeles, California, donde el actor recordó a la recién fallecida Raquel Wellch, con quien trabajó en la cinta “¿Cómo ser un Latin Lover?”.

“No sabes qué mujer tan linda. Me acuerdo que cuando estábamos filmando, el director, que es un director de comedia, se le ocurrió ahí una escena donde supuestamente le arrancamos los brazos y aparte la tiré en una escena. Nunca lo he comentado, estábamos filmando la escena y nos la teníamos que jalonear entre Rob Lowe y yo, y de repente, le jalé demasiado fuerte el brazo y que la tiro y se cayó y se fue al hospital, estuvo en el hospital como dos días, afortunadamente no pasó nada pero estaba yo espantadísimo”, recordó Eugenio Derbez.

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre Bruce Willis? Hablando de leyendas, Vadhir Derbez compartió la vez que trabajó con Bruce Willis en la cinta “White Elephant” antes de que se retirara de la actuación debido a la demencia frontotemporal que padece.

“Yo sí noté en el set ciertas cosas, me tocó un par de días que yo sentí por qué está trabajando, pero es muy triste lo que le está pasando a él y a toda su familia. Siento que esas cosas son muy fuertes, ni me lo imagino ni me lo quiero imaginar”, finalizó Vadhir.