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FOTOS | Aislinn Derbez cuenta cómo está su papá luego de la muerte de Fiona

Hace unos días, Eugenio Derbez compartió la triste noticia de la muerte de su perrita Fiona, un miembro más de su familia. ¿Cómo está? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Fiona posando.jpg
Fiona sentada.jpg
Fiona y Eugenio mirandose.jpg
Fiona subiendo al avión.jpg
Fiona selfie.jpg
Fiona en la nieve.jpg
Fiona durmiendo.jpg
Fiona durmiendo (3).jpg
Aislin posando.jpg
Fiona durmiendo (2).jpg
Fiona mirando a Eugenio.jpg
Eugenio dandole un beso a Fiona.jpg
Fiona con su pelota.jpg
Aislin selfie.jpg
Fiona de pequeña.jpg
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