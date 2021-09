Eugenio Derbez podría estar nominado al Óscar 2022 como Mejor Actor de Reparto

El actor, productor y cómico mexicano podría estar nominado como Mejor Actor de Reparto por su participación en la cinta “Coda”.

Nuestro querido Eugenio Derbez la está rompiendo en Hollywood, ¡los sueños sí se cumplen si se lucha por ellos! Pues nos enteramos de que podría estar nominado al Óscar 2021. ¡¿Qué?! Te contamos los detalles...

Mira las fotos AQUÍ.

Eugenio Derbez nominado al Óscar 2021.

Nuestro querido Eugenio Derbez no quiso quedarse con el éxito que ya tenía en México por todos sus personajes como cómico y sus realities como productor, ¡quiso hacerla en grande! Así que a finales de 2013 se mudó a Estados Unidos para buscar oportunidades como actor, tocar piedra y trabajar como todos por un lugar en Hollywood. Afortunadamente y gracias a su incanzable trabajo, poco a poco lo ha ido logrando, es un camino complicado pero no imposible si luchas cada día por conseguirlo.

Luego de todo el trabajo y sacrificios que ha hecho, recibió una noticia muy importante este 25 de septiembre, pues Hollywood Reporter, medio especializado en cine y la farándula, compartió la lista de los posibles nominados a los Premios de la Academia, ¡y apareció Eugenio como Mejor Actor de Reparto por su actuación en CODA!

Según la lista publicada por el crítico Scott Feinberg, el mexicano estaría como uno de los actores favoritos para quedarse con el reconocimiento del próximo año. ¿Se imaginan? ¡Sería increíble! En la categoría, Eugenio estaría compitiendo contra: Jamie Dornan, Ciará Hinds y Jon Bernthal, ¡ya en ligas mayores!

Hace unas semanas, Eugenio dijo en una entrevista que esta película lo había ayudado a derribar estereotipos que muchos tienen sobre él y todos los latinos: “Me alegro porque me están dando la oportunidad de romper con los estereotipos. Me quejaba de que cuando me llamaban porque soy latino, siempre me ofrecían los roles de jardinero, narcotraficante o criminal. Ahora que puedo interpretar a un profesor de música, siento que estoy rompiendo con los estereotipos y eso será de gran ayuda para la comunidad latina”, dijo Eugenio, ¡y tiene toda la razón!

Hasta el momento, la película ha atraído la mirada de los críticos y está siendo bien recibida la interpretación de Eugenio Derbez, así que tiene grandes posibilidades de sí ser nominado. Recordemos que las predicciones expuestas por Hollywood Reporter se hacen consultando con expertos y en su mayoría suelen ser acertadas. ¡Ojalá que así sea! ¡Mucha suerte, Eugenio!

Te puede interesa: Checa la lista completa de nominaciones a los Latin Grammy 2021.