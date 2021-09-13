Eugenio Derbez nos revela los detalles de su nueva película de drama.

Eugenio Derbez platica cómo vivió con su primer papel dramático.

Eugenio Derbez nos reveló los detalles de su nueva película CODA, que rompe con lo que normalmente vemos del actor.

Te puede interesar: Emir Pabón y Stefanía de Aranda ya disfrutan a su bebé en casa.

Es una película, CODA en inglés significa, son las siglas de Child of Deaf Adults o sea ‘Hijo de padres sordos’, y a todos los hijos de un matrimonio, cuando los dos padres son sordos y nace un hijo que puede escuchar se le llama CODA, y este es parte de la historia de lo que trata esta película

Es una película hermosa que habla de muchas cosas, tiene muchos mensajes, en el festival de sombras que estuvo en enero ganó, rompió el récord de haber sido la primera película que logra ganar los premios más importantes que son: Premio del Público, Premio del Jurado, Mejor Dirección, Mejor Cast y es la primera vez que una película logra esos juntos. Estamos muy contentos con el resultado, es una película que tiene humor, toca el corazón, pero también tiene un mensaje de ser incluyente, muy importante

Es la primera ocasión que tenemos la oportunidad de ver a Eugenio Derbez con un personaje fuera de lo normal en el comediante.

Estuve tomando clases de piano durante tres meses y medio, cuatro, estuve tomando clases de cómo dirigir un coro, como dar clases de canto, mi maestra que enseñó a Ryan Gosling para La La Land, una maestra maravillosa, con mucha experiencia para mí. Pero, sí es un personaje mucho más dramático, nada que ver con las cosas que hago en otras películas, es un personaje más complicado, más serio, más profundo y, me encantó el resultado porque sí es un clavado total de cuatro meses para preparar este personaje

¿Eugenio Derbez dejaría la comedia?

Eugenio Derbez responde sobre los rumores que apuntan a que podría dejar la comedia para hacer drama.

Obviamente no pienso dejar la comedia, creo que es algo que amo y que está en mí, pero me gusta la idea de poder explorar, ahora, papeles más dramáticos. Dicen que es más difícil hacer reír que hacer llorar; sin embargo, como que la comedia la vemos un poquito para abajo y me doy cuenta porque a pesar de que es difícil siempre dicen ‘es un comediante, hace una comedia'…

También te puede interesar: Marysol Sosa habla de la venta del departamento de José José en Miami.

La cinta llegará a la pantalla grande en México en los próximos días.