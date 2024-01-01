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FOTOS | Evaluna es criticada porque nunca fue al Doctor durante su embarazo

La cantante Evaluna, hija menor de Ricardo Montaner, confesó que decidió llevar su embarazo guiada por la fe, jamás fue al Ginecólogo, te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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