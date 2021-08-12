Exatlón: Antonio Rosique adelanta sorpresas para la quinta temporada.

Faltan pocos días para el inicio del reality más famoso televisión mexicana, por lo que Antonio Rosique adelantó las novedades que tendrá Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

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Después de manifestar que está contento con los atletas que han sido confirmados para esta nueva edición, la máxima autoridad, a través de un live de Facebook, confirmó que probablemente los atletas procedentes de Tokio 2020 no se integren a la quinta temporada de Exatlón México en la primera semana de inicio, sino en las semanas siguientes.

No descartes que tengamos a un atleta que venga llegando de Tokio o dos… Todo eso irá pasando porque el cierre del ciclo olímpico, muchos atletas querrán hacer algo diferente. Queremos ver nuevas caras

Además, aseguro que la quinta temporada de Exatlón México contará con nuevos rostros, y espera que la audiencia pueda conocer a las nuevas promesas del deporte mexicano.

Quiero ver una nueva generación, la temporada pasada sí hubo algunos nuevos, pero yo ya sabía que me iba a reencontrar con hombres y mujeres que quiero mucho, esta temporada tengo esa expectativa, cómo van a ser los nuevos atletas. ¿Encontraremos a una nueva Mati Álvarez a un nuevo Javi, Aristeo? ¿Alguien más veterano que sea capaz de llegar lejos? Vamos a tener esos hombres y mujeres de experiencia, que para mí van a ser los capitanes, pero tengo ganas de ver nuevas caras

Por otra parte, Antonio comentó cómo es su relación con los atletas del Exatlón y si es que se lleva tan bien con ellos como se muestra en las pantallas.

El programa lo hacen los atletas. Soy un guía que intenta llevarlos del día 1 hasta el final de la aventura. No van a llegar todos, llegarán unos cuantos, pero les aseguro a todos que tendrán un aprendizaje, porque el Exatlón te marca. Yo no vivo con ellos, pero estoy en el día a día con ellos, paso mucho tiempo con ellos en el circuito y me externan sus inquietudes, se llega a hacer esa confianza de me duele algo, me pasa esto, trato de motivarlos mucho, de compartirles lo que yo he aprendido para que crezcan, no se rindan, si les puedo regalar un libro se los regalo para que tengan algo edificante que hacer

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También adelantó que habrá nuevos circuitos en esta quinta temporada de Conquistadores vs Guardianes, entre ellos, uno inspirado en el espacio exterior: