Exatlón: ¿Quién es el eliminado de este domingo 5 de septiembre?

El tercer Domingo de Eliminación ha llegado en la quinta temporada de Exatlón México, donde las emociones, estrategias y habilidades están en su máximo. Guardianes y Conquistadores una vez más se enfrentarán en uno de los circuitos más complicados y desafiantes.



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Sin embargo, este circuito pondrá a prueba a cada uno de los atletas en donde las mujeres están en peligro y una de ellas terminará por abandonar la competencia.

Es cierto que la competencia ha sido intensa, pues tanto el equipo rojo como el azul están peleando por la supremacía en el mejor reality show deportivo de la televisión mexicana que se lleva a cabo en las playas de República Dominicana.

Las mujeres están en peligro

Las competencias en la semana arrojaron algunos resultados muy importantes y este domingo llegará un fuerte desenlace, los Guardianes y Conquistadores vivirán una batalla por la supervivencia.

Dejando a tres atletas luchando en el circuito de eliminación, pues recordemos que en las semanas pasadas el equipo rojo es el que no ha corrido con tanta suerte y ha despedido a dos de sus atletas.

Los refuerzos que llegaron Exatlón

El refuerzo de los Conquistadores, ante la salida de Fernando Stalla, es Ricardo Arreola El Loco, mientras que Antonio González Velasco se convirtió en el nuevo integrante de los Guardianes.

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Llegó el tercer Domingo de Eliminación, el cual se transmitirá a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.

