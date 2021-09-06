Exatlón: Alely Hernández se convierte en la tercera eliminada.

Hemos llegado al primer mes de competencia, una gran aventura que significa estar en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores. A lo largo de la cuarta semana logramos ser testigos del gran momento que viven los integrantes del equipo azul.

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Ganaron la Fortaleza y el primer Duelo de Supervivencia, lo que les permitió tomar una importante ventaja sobre los Guardianes, quienes ya no quieren perder a más integrantes.

Segundo enfrentamiento por la Supervivencia

El segundo Duelo por la Supervivencia fue fundamental para los Guardianes, quienes buscaban evitar tener a tres integrantes en riesgo de salir, por lo que tenían que ganar para tener un duelo cruzado.

Sin embargo, los Conquistadores siguen en gran momento y lograron mandar a tres integrantes de los rojos al Duelo de Eliminación. Marysol fue la encargada de poner el último punto para los suyos y dejar el marcador con un 6-10 a su favor.

La elección de los Guardianes

Los integrantes del equipo rojo recibieron la visita de Antonio Rosique, quien reveló los nombres de las cuatro atletas con el puntaje más bajo de la semana, quienes fueron votadas por sus compañeros.

La más votada por los Guardianes fue Alely con cinco votos, mientras Dulce tuvo cuatro. Por su parte, Nataly fue votada en dos ocasiones y Marcela no recibió puntos en contra.

La aventura terminó para Alely

En un enfrentamiento con cinco vidas cada una, las tres atletas salieron a darlo todo por seguir dentro de Exatlón México.

La primera en perder una vida fue Dulce, quien logró recuperarse. Alely pasó momentos muy complicados y se quedó solo con dos vidas al caer contra Nataly.

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Al final, la joven atleta logró ganar un solo punto en su Duelo de Eliminación y Dulce fue la encargada de terminar con el sueño de su compañera en Exatlón México.

