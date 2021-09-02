Exatlón: ¿Qué conexión tiene Alan Mendoza con estos exatletas?

El tercer Juego Por la Fama sacó lo mejor de tus atletas favoritos en las trepidantes tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Atletas buscan fama Exatlón con emocionante duelo mixto.

Fue la noche de ayer, cuando Alan Mendoza se coronó como vencedor tras derrotar a Tanya en el duelo mixto.

El michoacano ganó la oportunidad de ver su rostro en todas las redes sociales de nuestro programa Exatlón.

Por si fuera poco, el atleta se convirtió en uno de los caballeros favoritos del equipo rojo, ya que cautivó con su rapidez y fuerza en las primeras semanas del programa.

Además, Alan Mendoza tiene una importante conexión con otras leyendas de nuestro reality show, quienes son recordados en las exigentes tierras de República Dominicana.

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¿Qué conexión tiene Alan Mendoza con estos exatletas?

Alan Mendoza se une al grupo de futbolistas que han pasado por las tierras y playas de Exatlón, entre los que destacan Oscar Rojas, Matías Vuoso, Mario 'El Lobo' Orozco, el campeón Pato Araujo y otros más.

El michoacano también tiene otra importante conexión con sus colegas futbolistas Marco Antonio Palacios ‘Pikolín’ y José Luis López ‘Parejita’, ya que todos recuerdan con orgullo su paso por el Club Universidad Nacional.

La fuerte conexión de los futbolistas ha imprimido magia en las tierras y playas más famosas de la pantalla chica.

Por el momento, Alan Mendoza comenzó con el pie derecho su paso por Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, donde ganó el Juego por la Fama en un momento que conmocionó a los televidentes en casa.

El michoacano hace honor a otros futbolistas que han pasado por las playas de República Dominicana, tal es el caso de Pato Araujo, campeón absoluto de Exatlón: Titanes vs Héroes.

No sería ninguna sorpresa que Alan Mendoza tome el lugar de Pato Araujo como uno de los futbolistas más poderosos de la competencia deportiva más demandante del momento.

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