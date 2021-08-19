Exatlón: ¿Quién es Alex Alpuche, el ganador de la Ruta de los Campeones?

Los hombres de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores corrieron en la Ruta de los Campeones para ganar su primera insignia en el reality show más trepidante de la pantalla chica.

Conoce a los hombres que se enfrentaron por su primera estrella en Exatlón

Ruta de los campeones, once atletas por insignia Exatlón.

Alex Alpuche y Fernando Stalla abrieron la cardíaca contienda con un impresionante duelo que enchinó la piel de los televidentes. El karateca se llevó la victoria y anotó su primer punto en la quinta temporada de nuestro programa deportivo.

Osirys cumplió su sueño de competir contra una leyenda de Exatlón, ya que se batió en un intenso duelo contra David Juárez La Bestia. El gimnasta yucateco salió victorioso del fascinante duelo comentado por los fanáticos en casa.

Alex, Daniel y Koke se batieron en una intensa final para conseguir la primera estrella de la Ruta de los Campeones. Tras anotar algunos tiros perfectos, Alex Alpuche se quedó con la primera insignia en la rama varonil de la intesa competencia.

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¿Quién es Alex Alpuche, el ganador de la Ruta de los Campeones?

Alex Alpuche es un joven atleta de 21 años que se ha forjado en el mundo del karate. El yucateco es acreedor de múltiples premios, entre los que destacan un Primer lugar en el Ranking Nacional de Shito Ryu y el Premio al Atleta Reconocido del año por la Federación de Karate de México 2018 y 2019.

Alex es amante de la gastronomía, ya que constantemente comparte fotos de exquisitos platillos en su cuenta de Instagram. Las imágenes de viajes, actividades al aire libre y momentos con sus seres queridos inundan sus redes sociales.

En la ceremonia de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, el karateca dedicó la estrella a su hermana menor, quien tiene un extraordinario parecido al atleta del equipo rojo.

Alex confesó que su hermana Andrea Alpuche es su mayor inspiración para continuar peleando en las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.

El yucateco se integró al equipo de Guardianes con mucho éxito, ya que en la primera semana ganó su primera insignia que podría acercarlo a un viaje a la Fórmula 1 en el extranjero.

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