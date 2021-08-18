Exatlón: Duggan protagoniza los memes por su gran desempeño.

El segundo día de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores dejó ver el talento de 22 poderosos atletas; sin embargo, también se hicieron presentes los momentos más divertidos protagonizados por tus atletas favoritos.

Ximena Duggan brilló en la Ruta de los Campeones Femenil

Esta noche, las mujeres de nuestro reality show se enfrentaron en la Ruta de los Campeones Femenil, donde la jugadora de frontón Dulce Miranda se llevó la deseada insignia.

Durante la contienda, Ximena Duggan protagonizó un choque que fue motivo de memes en todas las redes sociales. La tapatía se impactó con un tubo cuando corrió contra Macky González, momento que desató todo tipo de reacciones entre los fanáticos de Exatlón.

Pese a todo, Ximena Duggan ganó la carrera y se llevó las palmas de los Conquistadores por sus maravillosas cualidades deportivas como la rapidez, agilidad y buena puntería.

Los televidentes notaron que la baterista es una de las mujeres más fuertes en esta trepidante edición de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Y es que, múltiples fanáticos destacaron que la tapatía podría llegar muy lejos en la competencia deportiva más cardíaca del momento. La también conocida como Duggy comienza a mostrarse como una de las damas más perseverantes de la quinta edición de Exatlón.

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Conquistadores arrasa en el duelo de la Ventaja Competitiva

Los atletas de Exatlon: Guardianes vs Conquistadores se enfrentaron en la Ventaja Competitiva para ganar un kit completo de gimnasio y uno básico de lanzamiento.

El equipo azul dominó el marcador en todo momento, hasta que Briseida ganó el circuito y dejó el marcador 9-1 a favor de los Conquistadores.

Ramiro y Mario se enfrentaron a un trepidante duelo, donde Ramiro entregó el punto de la victoria para la causa azul. Los Conquistadores ganaron el enfrentamiento en un épico duelo donde arrasaron en puntos contra sus rivales Guardianes.

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Yo nomás veo a Duggan y vuelvo a creer en el amor 🤤 🤤 #CampeonatoExatlón pic.twitter.com/NdyaTzU765 — Gris Del Valle (@ColumpioDeFresa) August 18, 2021