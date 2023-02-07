Evelyn Guijarro
Exatlón All Star
EVELYN GUIJARRO | Sniper
- 25 años
- Jalisco
- Lanzamiento de jabalina
- Puntería
PARTICIPÓ EN LA 2.ª, 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO
PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR
Evelyn Guĳarro, mejor conocida como ‘Sniper’, sorprendió a los fans del Exatlón con la manera en que luce tras su última aventura en nuestras playas. Evelyn, se ha convertido en una de las atletas más queridas del Exatlón México, sobre todo por su más reciente participación en la edición All Star, donde mostró la gran amistad que tiene con Mati Álvarez.
Fue así como la exatleta del equipo azul logró hacerse de un lugar en el corazón de la gente; sin embargo, también ha sabido aprovechar los reflectores, de ahí que su popularidad haya crecido como la espuma, así como su número de seguidores en Instagram donde cuenta con más de un millón de followers.