EVELYN GUIJARRO | Sniper



25 años

Jalisco

Lanzamiento de jabalina

Puntería

PARTICIPÓ EN LA 2.ª, 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

Evelyn Guĳarro, mejor conocida como ‘Sniper’, sorprendió a los fans del Exatlón con la manera en que luce tras su última aventura en nuestras playas. Evelyn, se ha convertido en una de las atletas más queridas del Exatlón México, sobre todo por su más reciente participación en la edición All Star, donde mostró la gran amistad que tiene con Mati Álvarez.

Fue así como la exatleta del equipo azul logró hacerse de un lugar en el corazón de la gente; sin embargo, también ha sabido aprovechar los reflectores, de ahí que su popularidad haya crecido como la espuma, así como su número de seguidores en Instagram donde cuenta con más de un millón de followers.