HELIUD PULIDO | Black Panther



27 años

Veracruz

Canotaje

Puntería

3.ª Y 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

Luego de debutar en la tercera temporada de Exatlón, querida leyenda presume su título universitario, el cual fue celebrado por sus amigos y seres queridos. Nuestros antiguos atletas de Exatlón continúan haciendo historia, pues no hay día que no trabajen por cumplir sus más grandes sueños. Además del ámbito deportivo, las queridas leyendas se preparan en todos los aspectos de su vida, como por ejemplo lo académico.