JAZMÍN HERNÁNDEZ | Rugby girl



27 años

Jalisco

Rugby

Perseverancia

PARTICIPÓ EN LA 3.ª Y 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

Jazmín Hernández es una de las atletas favoritas de los fans de Exatlón México. Su participación en la tercera temporada la consagró como una de las deportistas más valiosas del reality show.

Jazmín Hernández es originaria de Guadalajara, Jalisco, nació el 7 de febrero de 1996, por lo que ya tiene 25 años. Estudió cultura física en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y a lo largo de su trayectoria como deportista ha logrado medallas nacionales como internacionales.