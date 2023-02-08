LILIANA HERNÁNDEZ | Triple jumper



32 años

Chihuahua

Atletismo

Resistencia

GANADORA DE LA 6.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

Liliana Hernández participó por primera vez en la sexta temporada de Exatlón México, realizada en entre 2022 y 2023. Fue integrante del equipo de Contendientes, representados por el color azul. Se supo que formaría parte de la competencia más demandante del planeta el lunes 12 de septiembre de 2022 en un adelanto exclusivo en las redes sociales del programa conducido por la Máxima Autoridad Antonio Rosique.



Lili se convirtió en un referente del equipo azul en su temporada. Logró acceder a la semana final de la competencia el miércoles 11 de enero luego de la salida por lesión de su compañera de equipo Dana Castro.

Tras ganar la competencia, Liliana ahora se enfrenta a los mejores atletas en Exatlón All Star.