PATO ARAUJO | Capitán Araujo



34 años

Colima

Fútbol

Perseverancia

PARTICIPÓ EN LA 2.ª Y 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

El futbolista participó en la segunda temporada en donde llegó a la final del programa contra Evelyn Guĳarro, Aidee Hernández y Aristeo Cázares, siendo el ganador Aristeo. Pato Araujo volvió a la cuarta temporada de Exatlón México como el capitán del equipo Titanes y también logró meterse a la final.

De acuerdo, con los fans es probable que el futbolista sea el ganador del programa al ser el deportista que más polémica causa.