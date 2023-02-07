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Pato Araujo

Exatlón All Star

Pato Araujo Exatlón All Star

Escrito por: Redacción Azteca UNO

PATO ARAUJO | Capitán Araujo

  • 34 años
  • Colima
  • Fútbol
  • Perseverancia  

PARTICIPÓ EN LA 2.ª Y 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

El futbolista participó en la segunda temporada en donde llegó a la final del programa contra Evelyn Guĳarro, Aidee Hernández y Aristeo Cázares, siendo el ganador Aristeo. Pato Araujo volvió a la cuarta temporada de Exatlón México como el capitán del equipo Titanes y también logró meterse a la final.

De acuerdo, con los fans es probable que el futbolista sea el ganador del programa al ser el deportista que más polémica causa.

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