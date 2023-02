Exatlón All Star: Heliud Pulido toma inesperada decisión en el equipo rojo.

El Exatlón All Star está que arde y no es para menos, ya que rojos y azules están dando su mejor esfuerzo para poder colarse hasta la gran final; sin embargo, el conjunto escarlata ha iniciado la semana con gran dominio sobre sus rivales, pero ese no será impedimento para que Heliud Pulido se eche a su equipo al hombro.

Azules disfrutan de su victoria contra rojos en Exatlón All Star.

El equipo azul se encuentra mermado numéricamente hablando, pues perdió a Dan Noyola durante el primer domingo de eliminación y recientemente vio partir a Natali Brito, quien se convirtió en la segunda eliminada de la competencia más colosal de la historia.

Te puede interesar: Exatlón All Star: El polémico comentario de Andrés que causó controversia.

No obstante, las cosas se le han dado al equipo azul en los últimos días luego de recuperar la Villa 360 y ganar el Duelo por los Enigmas, hecho que tiene preocupado a los rojos que no han encontrado su mejor versión en este inicio de temporada.

¿Heliud es un líder del equipo rojo?

Heliud Pulido, mejor conocido como ‘Black Panther’, es uno de los atletas más fuertes del equipo rojo y el rival a vencer de los azules, no por nada se convirtió en el flamante campeón de la tercera temporada del reality deportivo más demandante de la historia.

También te puede interesar: Exatlón All Star: Nataly explota contra los azules y La Bestia le responde.

Además del título que ostenta, ‘Black Panther’ logró llegar a la Gran Final de la pasada edición del All Star, donde perdió en una reñida batalla ante Koke Guerrero. Por esto y más, Heliud Pulido es uno de los grandes líderes del equipo rojo.

¿Cuál fue la inesperada decisión que tomó Heliud Pulido?

Tzasna Carrasco no está viviendo un buen momento en el Exatlón All Star, incluso rompió en llanto al verse rebasada por la presión física y mental, por ello, Heliud Pulido mostró su liderazgo y le hizo saber a su compañera lo buena competidora que es y la animó a ser fuerte.

Te puede interesar: Exatlón All Star EN VIVO: Azules ganan la Villa 360.

Pero lo que más llamó la atención, fue cuando ‘Black Panther’ decidió echarse a su equipo al hombro al revelar que “si hay que cargar con algún integrante del equipo en la espalda, lo voy a hacer”, demostrando su liderazgo.